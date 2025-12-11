Μεγάλο ντόρο, έχει προκαλέσει η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο προ ολίγων ημερών που διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχετικά με τους Μπακς.

Έκτοτε τα σενάρια πάνε κι έρχονται όσον αφορά τον Έλληνα φόργουορντ με το μέλλον του στο Μιλγουόκι να είναι ρευστό όσο ο ίδιος παραμένει εκτός δράσης, λόγω τραυματισμού εν αναμονή της επιστροφής του στα παρκέ σε περίπου ένα μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Σαμς Σαράνια του ESPN, έδωσε λίγο καιρό πριν νέα διάσταση στην υπόθεση αναφέροντας ότι ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζήτησεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα και αν η καλύτερη επιλογή είναι ο 2 φορές MVP να συνεχίσει με τα «Ελάφια», ή να αναζητήσει αλλού στέγη.

Την ώρα που οι φήμες πληθαίνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να συναντηθεί με τους συμπαίκτες του κι ας βρίσκεται στα πιτς ξεκαθαρίζοντας πως σημασία έχει ότι βρίσκεται τώρα στους Μπακς και θέλει να βελτιώσει το παιχνίδι του, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να ελέγξει τι θα συμβεί στο μέλλον. «Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του», μετέφερε ο Κρις Χέινς στο NBA TV.

Η επένδυση στη Νέα Υόρκη

Ωστόσο, μία επενδυτική του κίνηση φούντωσε τα σενάρια που τον συνδέουν με τους Νικς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ένα πολυώροφο κτήριο 26.902 τετραγωνικών στην οδό Clarkson Avenue 111 στο Prospect Lefferts Gardens στο Μπρούκλιν, έναντι 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων, με τιμή ανά τετραγωνικό που ανέρχεται 524 δολάρια.

Πρόκειται για ένα οκταόροφο κτίριο 28 διαμερισμάτων με τη συναλλαγή να αναφέρεται πως ολοκληρώθηκε συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε επίσημα στις 9 Δεκεμβρίου, Οι πωλητές είναι οι Σεθ Μπράουν και Ρίτσαρντ Λούντβιγκ με το ακίνητο να έχει κατασκευαστεί το 2018.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA είχε αποκαλύψει τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη να γίνει trade μαζί με το παρασκήνιο γύρω από τους Νικς! «Οι Μπακς πήραν τηλέφωνο τους Νικς και ζήτησαν να ακούσουν μια προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Γιάννης είπε: “Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς.” … Παιδιά, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή» ανέφερε.