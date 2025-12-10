Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία εντόπισε τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

BREAKING – Newly released police bodycam footage captures the moment cops first confronted Luigi Mangione inside the Pennsylvania McDonald’s where he was arrested. pic.twitter.com/vXGLQrfm7F Advertisement Advertisement December 9, 2025

Το βίντεο, τραβηγμένο από κάμερα σώματος ενός εκ των δύο αστυνομικών, τους δείχνει να πλησιάζουν τον 27χρονο Λουίτζι Μαντζιόνε καθώς κάθεται σε ένα τραπέζι στα McDonald’s φορώντας μάσκα και του ζητούν την ταυτότητά του. «Μπορείς να κατεβάσεις λίγο τη μάσκα σου;» ακούγεται να τον ρωτά ο ένας αστυνομικός.

Ωστόσο, όταν τον ρωτάει πώς λέεγται αυτός απαντά «Μαρκ» και «Μαρκ Ροσάριο». Στη συνέχεια, ο αστυνομικός τον ενημερώνει ότι κάποια γυναίκα τηλεφώνησε επειδή τον θεώρησε «ύποπτο» και πίστεψε ότι «μοιάζει με κάποιον». «Έχεις πάνω σου την ταυτότητά σου;» ρωτά ο αστυνομικός, με τον ίδιο να απαντά θετικά και βγάζοντας μια κάρτα ταυτότητας από το πορτοφόλι του.

Το βίντεο αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Υπενθυμίζεται πως οι ακροάσεις για την υπόθεση ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της ασφαλιστικής United Healthcare, στη Νέα Υόρκη και δηλώνει αθώος στις πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία.