Μετροπόλιταν Όπερα: «Lockdown γκαλά» με σταρ της όπερας από τρεις ηπείρους σε live streaming

Μπορεί τα γκαλά να θεωρούνται «συνηθισμένη υπόθεση» για έναν οργανισμό του διαμετρήματος και της ιστορίας της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης (με έτος ίδρυσης το 1883), αλλά η διοργάνωση ενός «lockdown γκαλά» εν μέσω πανδημίας με τη συμμετοχή των πιο γνωστών λυρικών τραγουδιστών του κόσμου είναι ακόμη και για τα δικά της μέτρα, χωρίς προηγούμενο.

Η Μετροπόλιταν Όπερας της Νέας Υόρκης παρουσιάζει το Σάββατο 25 Απριλίου, το διαδικτυακό «At-Home Gala» με 43 από τους πλέον επιφανείς συνεργάτες της. Οι καλλιτέχνες, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της ΜΕΤ, θα τραγουδήσουν από το σπίτι τους, που στην προκειμένη περίπτωση, μεταφράζεται σε δεκαπέντε χώρες, τρεις ηπείρους και εννέα ζώνες ώρας: Από τη Μόσχα στη Μάλτα και από το Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα στη Βαυαρία και όχι μόνο.

Το τετράωρης διάρκειας γκαλά θα μεταδοθεί ζωντανά -και δωρεάν- από την ιστοσελίδα της MET (στις 20:00, ώρα Ελλάδος), με οικοδεσπότες τον γενικό διευθυντή της, Πίτερ Γκελμπ, από το διαμέρισμα του στη Νέα Υόρκη και τον χαρισματικό Καναδό μαέστρο Γιανίκ Νεζέτ Σεγκέν από την οικία του στο Μόντρεαλ, ο οποίος εκτός από χρέη οικοδεσπότη, θα παίξει και πιάνο.

Οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν Μότσαρτ, Βέρντι, Ντονιτσέτι και θα φτάσουν σε όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο μέσω skype. Μεταξύ άλλων θα απολαύσουμε τους σούπερ σταρ τενόρους Γιόνας Κάουφμαν, Ρομπέρτο Αλάνια και Λόρενς Μπράουνλι, τον επίσης κορυφαίο Ουαλό μπασοβαρύτονο Μπριν Τέρφελ (που υπόσχεται να τραγουδήσει το τραγούδι - ύμνο της Μαχάλια Τζάκσον If I can help somebody), την Αμερικανίδα μέτζο-σοπράνο Τζέιμι Μπάρτον, τη Γερμανίδα σοπράνο Ντιάνα Ντάμραου και την επίσης, διάσημη Αμερικανίδα σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ (που έχουμε χαρεί και σε ευρύτερο ρεπερτόριο, πέραν του οπερατικού), ενώ αναμένεται να εμφανιστούν και γνωστά ζευγάρια από τον χώρο της όπερας, που το πιθανότερο είναι να τραγουδήσουν ντουέτο.