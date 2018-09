Μετά την κατακραυγή ο οίκος Burberry σταματά την καύση των προϊόντων του που δεν έχουν πωληθεί

carterdayne via Getty Images

carterdayne via Getty Images

O βρετανικός οίκος Burberry ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την καύση των αποθεμάτων του -προϊόντα αξίας εκατομμυρίων λιρών- τα οποία δεν έχουν πωληθεί, καθώς και την χρήση αληθινής γούνας (η Burberry χρησιμοποιούσε αλεπού, κουνέλι, βιζόν και ασιατικό ρακούν) στις συλλογές του. Και οι δύο κινήσεις εντάσσονται, ως είναι αυτονόητο, στην προσπάθεια του brand να βελτιώσει την εικόνα του.

Η εταιρεία, η οποία πρόκειται να παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή υπό τον νέο σχεδιαστή Ρικάρντο Τίσι, ανακοίνωσε ότι η ανάγκη να είναι περισσότερο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη είναι το κλειδί της μακροχρόνιας επιτυχίας της.

Η Burberry δέχτηκε επικρίσεις πριν από λίγους μήνες, όταν παραδέχτηκε ότι προχώρησε στην καύση προϊόντων της -ρούχα, αξεσουάρ και αρώματα- αξίας άνω των 90 εκατ. λιρών τα τελευταία πέντε χρόνια, ώστε να αποτραπεί η κλοπή ή η φθηνότερη πώλησή τους.

Σημειώνεται ότι, brands πολυτελείας, μεταξύ των οποίων μέχρι σήμερα και ο οίκος Burberry, προτιμούν να καίνε τα αποθέματα των ρούχων τους που αξίζουν εκατομμύρια, προκειμένου να μην καταλήξουν στους... φτωχούς του πλανήτη. Μόνο ο εν λόγω οίκος, κατέστρεψε περισσότερα από 28 εκ. δολάρια ανεπιθύμητων προϊόντων το περασμένο έτος, ποσό που -ακόμη και για τις δικές του πολύ υψηλές τιμές- αντιστοιχεί σε περισσότερα από 20 από τα χαρακτηριστικά ριγέ παλτό του.

«Η σύγχρονη πολυτέλεια σημαίνει κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου, Marco Gobbetti.

Την απόφαση του οίκου να σταματήσει να χρησιμοποιεί γούνα ζώων χαιρέτισε η οργάνωση Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC)