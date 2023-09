Metallica: Σκύλος που αγαπά την heavy metal παρακολούθησε συναυλία τους

Ένας σκύλος από το Λος Άντζελες αποδείχτηκε «Master of Puppies» αφού μπήκε κρυφά σε μια από τις συναυλίες του θρυλικού metal συγκροτήματος Metallica .

«Παρά τις περί του αντιθέτου αναφορές, η φίλη μας Storm το έσκασε από το σπίτι της, που είναι δίπλα στο SoFi Stadium και ήρθε μόνη της», έγραψαν οι Metallica, που συμπλήρωσαν, παραφράζοντας τίτλους τραγουδιών τους, πως η Storm «πέρασε υπέροχα ακούγοντας τα αγαπημένα της τραγούδια, ανάμεσά τους το “Barx Æterna” “Master of Puppies” και “The Mailman That Never Comes”».