Μετεωρίτες, ιστορία και μυθολογία: Το νέο ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτζογκ

«Κάθε πέτρα που φθάνει από σκοτεινότερους κόσμους έχει τη δική της ιστορία, και οι μεγαλύτερες από αυτές έχουν αλλάξει ολόκληρα τοπία» αφηγείται ο Βέρνερ Χέρτζογκ στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Fireball: Visitors from Darker Worlds». «Δεν γνωρίζουμε τι έρχεται στο μέλλον για εμάς, αλλά αμέτρητοι αριθμοί αυτών των ταξιδιωτών από μακριά είναι ακόμη καθ’ οδόν».

Ο Γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός συνεργάζεται και πάλι με τον Βρετανό ηφαιστειολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Κλάιβ Οπενχάιμερ, ο οποίος στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Χέρτζογκ στα «Encounters at the End of the World» και «Into the Inferno».

Ο Κλάιβ Οπενχάιμερ συμμετέχοντας σε συζήτηση στο Deadline series είπε ότι η ιδέα για το ντοκιμαντέρ γεννήθηκε όταν επισκέφθηκε ένα εργαστήριο στη Νότια Κορέα, στο οποίο εκτίθενται μετεωρίτες.