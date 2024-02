Μητσοτάκης: Θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε το κόστος αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής

«Δεν μπορεί να ενισχύονται περισσότερο ομάδες με “όπλο” τη δυνατότητα τους να διαδηλώνουν ηχηρά»

«Εμβληματική αλλαγή τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού στην Ελλάδα»

«Σχεδόν 100 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας θα ανακαινιστούν»

Για στεγαστική πολιτική: «Μία ιδέα είναι όσοι έχουν ακίνητα Golden Visa να τα μισθώνουν μακροχρόνια»

Μέσα στην άνοιξη επαναλειτουργεί το ΟΑΚΑ – Κανονικά η συναυλία των Coldplay

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything’s not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους.