«Μεγάλο Σινεμά. Μικρές Οθόνες»: Κινηματογραφικός Ιούλιος στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

«One of These Days»

Επίσης, στο One of These Days του Nadim Tabet, ζούμε ένα εικοσιτετράωρο στη Βηρυτό συντροφιά με τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Έρωτας, όνειρα, ανεμελιά, πλήξη και μουσική με φόντο τις διαδηλώσεις στους δρόμους της Βηρυτού.

Ίδρυμα Ωνάση «One of These Days»

Γεννημένος στη Βηρυτό, ο Nadim Tabet έδειξε από νεαρή ηλικία ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο, πρώτα παρακολουθώντας πολλές ταινίες και, στη συνέχεια, γυρίζοντας μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας σε βίντεο: Caravane (1997) και Kodak Color (1998). Το 1999 πήγε στη Γαλλία για να συνεχίσει τις σπουδές του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στον κινηματογράφο, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

Παράλληλα, σκηνοθετούσε μικρού μήκους ταινίες γυρισμένες σε Super 8mm και DV: Histoires extraordinaires du cinématographe (1999), Martine et Alia (2001), Passé présent futur (2002), L’Arche de Noé (2003), Violante (2005), Le Liban en automne (2006), Jeunes et innocents (2007), Spring 75 (2008) και Souvenirs d’un été (2011). Το 2001, ο Tabet ίδρυσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λιβάνου. Από το 2011 είναι μέλος της επιτροπής επιλογής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν. Το One of These Days είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους αφηγηματική ταινία.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Nadim Tabet

Παραγωγός: Georges Schoucair

Συμπαραγωγός: Wadih Safieddine

Συνεργαζόμενη παραγωγός: Myriam Sassine

Διευθυντής φωτογραφίας: Pascal Auffray, AFC

Μοντάζ: Pascale Hannoyer, Julia Gregory

Πρωτότυπη μουσική: Charbel Haber / The Bunny Tylers

Παίζουν: Manal Issa, Yumna Marwan, Reine Salameh, Panos Aprahamian, Nicolas Cardahi, Julien Farhat, Walid Feghaly.