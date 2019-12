50 babies picked up those spots and died, Otago Daily Times. pic.twitter.com/lrQLScR9ow

Ο σκιτσογράφος παίζει με την λέξη spots και στο σκίτσο βλέπουμε δύο κυρίες εκ των οποίων η μία λέει ένα ανέκδοτο στην άλλη. «Ρώτησα ποια είναι τα λιγότερο δημοφιλή «σημεία» (εννοώντας ρεστοράν, μπαρ κλπ) αυτή την περίοδο;» («What are the most popular spots at the moment?») και η απάντηση ήταν - «Αυτά που οι άνθρωποι κολλάνε στην Σαμόα» («Τhe ones people are picking up in Samoa) αφού η λέξη spots μεταφράζεται και ως σπυριά ή σημάδια (όπως πχ της ιλαράς).

Η εφημερίδα, μετά την κριτική που ήρθε από χρήστες των social media αναγκάστηκε να απολογηθεί ενώ ο σκιτσογράφος παραιτήθηκε.

Πηγές: The Guardian, AFP, The New York Times