Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μία μάρκα…

Λίγοι νοιάζονται για τις περγαμηνές της επιχείρησής σας. Όλοι όμως ενδιαφέρονται για μια καλή ιστορία!

Συγχαρητήρια για το ISO 9001. Συγχαρητήρια και για το ISO 22000! Είναι ειλικρινά πιστοποιήσεις που δείχνουν ότι κάνετε το σωστό για την επιχείρησή σας. Συγχαρητήρια ακόμη και για τον τεχνολογικό σας εξοπλισμό που είναι ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η αγορά. Σας έχω όμως νέα. Όλα αυτά είναι παραπάνω από καλά, είναι εξαιρετικά, αλλά δεν φτάνουν για να κλέψετε τις καρδιές των καταναλωτών.

Tell me baby …

Το 2006 οι RedHotChiliPeppers κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι – ύμνο που ακούγεται ακόμη και σήμερα: “Tellmebaby”. Περιγράφοντας τη δυσκολία των οντισιόν στο Hollywood, όπου ο κάθε συμμετέχων πρέπει εκτός από τα looks να έχει και μία ιδιαίτερη ιστορία, οι στίχοι λένε τα εξής:

“Tell me, baby, what’s your story

Where you come from

And where you wanna go this time?”

Αυτό ακριβώς ζητούν και από εσάς οι πελάτες σας!

Πείτε την ιστορία σας

Είμαστε μία χώρα ιστοριών. Από την εποχή του Ομήρου, το DNA μας κουβαλά μέσα του τόσο τη δημιουργία μιας ιστορίας όσο και την αγάπη για μια καλή ιστορία. Και πως καταλαβαίνει κάποιος αν έχει μία καλή ιστορία να διηγηθεί; Είναι πολύ απλό. Ξεκινήστε! Αν η ιστορία, σας οδηγεί τον πελάτη να σας πει: “πες μου κι άλλα” τότε είναι σίγουρα μια καλή ιστορία.

Η αυθεντική ιστορία ξεχωρίζει

Πώς όμως κτίζεται μία ιστορία; Ποια είναι τα βασικά της θεμέλια; Η ειλικρίνεια και η αυθεντικότητα μετράνε περισσότερο από όλα. Εάν ο BillGates και ο PaulAllen δημιούργησαν το θρύλο της Microsoft από ένα γκαράζ στην Αλμπουκέρκη, γιατί εσείς να “ντρέπεστε” για το πώς ξεκινήσατε;

Μην το φοβάστε. Πείτε την ιστορία σας. Αν είστε γυναίκα σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία, δείξτε στους πελάτες σας τι κάνατε για να φτάσετε εκεί που είστε. Αν η μικρή σας αλυσίδα εστίασης ξεκίνησε από το τραπέζι της αυλής στο χωριό, εν μέσω γαστρονομικών συναντήσεων συγγενών και φίλων με γαύρο, αθερίνα και μαριδούλα, αναδείξτε το!

Ηθικό δίδαγμα

Θυμάστε στο σχολείο, όπου κάθε ιστορία (και ιδιαίτερα αυτές του Αισώπου), είχε ένα ηθικό δίδαγμα; Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τη δικιά σας ιστορία. Φυσικά, δεν χρειάζεται να βγείτε και να πείτε ευθέως “το ηθικό δίδαγμα είναι…”. Όμως, πρέπει να γίνεται κατανοητό από την ιστορία σας ποια αξία κρύβεται πίσω από αυτή. Η οικογενειακή επιχείρηση; Η επιμονή; Η σκληρή δουλειά; Εσείς θα το πείτε!

Τα κανάλια επικοινωνίας

Δημιουργήσατε την ιστορία σας. Είναι αυθεντική, είναι “από την καρδιά”, είναι δικιά σας. Τώρα τι; Δουλέψτε τα κανάλια επικοινωνίας για να την παρουσιάσετε στο κοινό σας. Μήπως η ιστορία σας είναι “υλικό” socialmedia; Μήπως ενέργειες στα σημεία πώλησης θα την αναδείξουν καλύτερα; Ίσως μια καμπάνια directmarketing;

Δεν υπάρχει one-size-fits-all φόρμουλα. Είναι κρίμα μία καλή ιστορία να πάει χαμένη από ένα λάθος κανάλι επικοινωνίας. Φροντίστε η ιστορία σας να φτάσει στους σωστούς αποδέκτες, και φυσικά, μην ξεχάσετε το “beautification” της ιστορίας σας , με γλαφυρές αλλά στοχευμένες φράσεις.

Θέμης Σαρανταένας

Σύμβουλος Μάρκετινγκ

www.marketingconsultant.gr