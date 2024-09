Μια οραματική πρόταση της κυβέρνησης για την ενέργεια;

Κόστος (όμως για ποιον;)

Ασφάλεια

Ταυτόχρονα η πυρηνική ενέργεια παραμένει η πιο ασφαλής, ακόμα και συμπεριλαμβάνοντας τα δυστυχήματα του Three Mile Island (κανένας νεκρός), του Τσερνόμπιλ (30 νεκροί) και της Φουκουσίμα (1 νεκρός). Με 90 νεκρούς ανά τρισεκατομμύριο kWh, είναι ασφαλέστερη από την αιολική (150 νεκροί ανά τρις kWh) ή την ηλιακή (440). Στις ΗΠΑ, όπου δεν υπήρξαν θανατηφόρα πυρηνικά ατυχήματα, είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή ενέργειας, με 0.1 νεκρούς ανά τρισεκατομμύριο kWh (How Deadly Is Your Kilowatt?, Forbes, 10/1/2012).