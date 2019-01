Μιχάλης Μπλέτσας: Να γίνουμε και πάλι Έλληνες Ευρωπαίοι, χωρίς σύνδρομα καταδίωξης

Με ένα όραμα που έγινε έργο με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο υπολογιστής που θα έφτανε στα χέρια και των πιο φτωχών παιδιών, One Laptop Per Child,ο Μιχάλης Μπλέτσας ως ένας από τους εφευρέτες του και βασικός συντελεστής στη σχεδιαστική και τεχνική υλοποίηση του Υπολογιστή των Εκατό Δολαρίων, συνέδεσε την διεθνή επιστημονική οντότητα του με τις ανθρωπιστικές αξίες μιας ισχυρής οικουμενικής ιδέας.

Ερευνητής και Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab (Research Scientist and the Lab Director of Computing at MIT′s Media) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), από τους επιφανέστερους της Επιστήμης της Πληροφορικής, έχει πραγματοποιήσει δίκτυα ευζωνικής πρόσβασης βασιζόμενα σε τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανομένης μιας από τις πρώτες δοκιμαστικές πλατφόρμες ADSL όπως και άλλες ποικίλες ασύρματες τεχνολογίες.

Η φιλία του με τον φημισμένοΝίκολας Νεγρεπόντε από το 1996 που τον γνώρισε, όταν ο Μιχάλης Μπλέτσας σε ηλικία 28 ετών άρχισε να εργάζεται στο ερευνητικό εργαστήριο Media Lab του MIT, που εκείνος τότε διηύθυνε, έφερε στο προσκήνιο τις κοινές αναζητήσεις τους και την προσδοκία τους για έναν καλλίτερο κόσμο. Έτσι σκέφτηκαν και πέτυχαν την καταπληκτική ιδέα της ασύρματης ευρυζωνικής διαδικτύωσης για να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο της αδύναμης ανθρωπότητας, σε περιοχές δίχως υποδομή και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ξεκινώντας την ερευνητική στρατηγική τους από την ελληνική Πάτμο έως τα χωριά της Καμπότζης, με διαπιστώσεις που αποτέλεσαν το προοίμιο της ιδέας του φορητού υπολογιστή OLPC (One Laptop Per Child) κατόρθωσαν κάτι το μοναδικό για τα παιδιά του ζουν σε υποβαθμισμένες συνθήκες. Μια τριετία, από το 2006 έως το 2009, ο Μιχάλης Μπλέτσας ήταν ο επικεφαλής του σχεδιασμού των υποσυστημάτων δικτύωσης του φορητού υπολογιστή που μπορεί να λειτουργήσει «στο πιο απομονωμένο σημείο του πλανήτη» προάγοντας την εξέλιξη και ανοίγοντας στην ευαίσθητη αντίληψη των παιδιών το παράθυρο του κόσμου.