Μικ Τζάγκερ - Τζον Λένον: Η «άβολη» συνάντηση

Η έκδοση με τίτλο «All You Need Is Love» των Στίβεν Γκέινς και Πίτερ Μπράουν -προσωπικού βοηθού του μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επιστάιν- για το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου και περιλαμβάνει συνεντεύξεις που είχαν πάρει οι συγγραφείς από τα μέλη του συγκροτήματος, τους φίλους και τους συγγενείς τους, κατά την προετοιμασία του αμφιλεγόμενου βιβλίου τους «The Love You Make» (1983).