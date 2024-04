O Nick Cave solo μαζί με τον Colin Greenwood στη Στέγη

Ο Colin Greenwood από την Οξφόρδη της Αγγλίας παίζει μπάσο στους Radiohead από την ίδρυσή τους το 1985. Οι Radiohead με πωλήσεις πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, έχουν πολλές τιμητικές διακρίσεις στο ενεργητικό τους, ξεχωρίζουν τα έξι βραβεία Grammy, τα τέσσερα βραβεία Ivor Novello και η ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το άλμπουμ τους, «OK Computer» (1997), περιλαμβάνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Εκτός των Radiohead, ο Colin Greenwood είναι συγγραφέας και φωτογράφος. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, στην εφημερίδα The Guardian και στο περιοδικό «The Spectator», ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε την επικείμενη έκδοση του φωτογραφικού του βιβλίου, με τίτλο «How To Disappear – A Portrait of Radiohead», στο οποίο αποτυπώνει τη ζωή του με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ τόσο στο στούντιο όσο και στις περιοδείες τους.