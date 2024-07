Μουσική Τεχνόπολη: Οι 13 συναυλίες του Σεπτεμβρίου - Το καλοκαίρι συνεχίζεται

Μια συναυλία-κάλεσμα επί σκηνής ενάντια στον μισογυνισμό στη μουσική οργανώνει η Sadahzinia την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας ένα δυνατό all female line up. Έσοδα της βραδιάς θα στηρίξουν κινήματα και συλλογικότητες κατά της έμφυλης βίας, που θα δώσουν το παρών στη συναυλία. Στη συνέχεια, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, ο ανατρεπτικός και γεμάτος ενέργεια Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

Κυριακή 08.09 Stop Misogyny in (t)rap: A Call by Sadahzinia

All Female Line Up TBA