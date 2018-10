«Mondo Scripto»: Ο Μπομπ Ντίλαν «ξαναγράφει» τους πιο διάσημους στίχους του

ASSOCIATED PRESS

Τραγούδια όπως το Gotta Serve Somebody (1979) και το Say Hello (1975) προβάλλονται με την προσθήκη νέων λέξεων.

Κάθε τραγούδι συνδέεται με ένα σχέδιο που έχει δημιουργήσει για να απεικονίσει, ή να συνοδεύσει τους στίχους ή ίσως να αποκαλύψει την αρχική του έμπνευση.

Στο βιβλίο που συνοδεύει την έκθεση, ο Μπομπ Ντίλαν σημειώνει ότι πηγή έμπνευσης για τα σχέδια ήταν δύο καλλιτέχνες ο Henrik Drescher και ο Reginald Marsh. Ο Drescher είναι ένας σύγχρονος Δανός εικονογράφος γνωστός για την εικονογράφηση της μετάφρασης της Κόλασης του Δάντη από τη Mary Jo Bang.

Ο Ρέτζιναλντ Μαρς (1898-1854) ήταν, όπως ο Ντίλαν αργότερα, Νεοϋορκέζος και κάτοικος της κωμόπολης Γούντστοκ. Οι σκηνές από τους δρόμους του Μανχάταν, οι εικονογραφήσεις βιβλίων και τα σκίτσα του για το The New Yorker έχουν μια ζωτικότητα και κίνηση που εκτιμά ιδιαίτερα ο Ντίλαν.