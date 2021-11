Μονή Σουμελά: Επίπονες, επικίνδυνες εργασίες για να συγκρατηθούν τεράστιοι βράχοι

Anadolu Agency via Getty Images Τραπεζούντα, Τουρκία 15 Αυγούστου 2021. Οι Χριστιανοί γιορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου κατά τη διάρκεια μιας θείας λειτουργίας που τελέστηκε για όγδοη φορά, μετά από μια παύση 88 ετών στις λειτουργίες στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, που είναι φωλιασμένο σε έναν απότομο βράχο σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων. Με θέα σε μια καταπράσινη κοιλάδα κοντά στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, το μοναστήρι άνοιξε ξανά το 2010 για χριστιανικές ορθόδοξες λειτουργίες που θα πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο.(Photo by Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency via Getty Images)

Ειδικοί τεχνικοί και μάστορες, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών βιομηχανικών ορειβατών, πραγματοποιούν μια δύσκολη και επίπονη εργασία σε έναν νέο γύρο ανακαίνισης στη μονή της Παναγίας Σουμελά στην επαρχία της Τραπεζούντας της Μαύρης Θάλασσας, στην Τουρκία.

Η μονή στέκεται λαξευμένη στην απότομη, πέτρινη πλαγιά του βουνού, σε ύψος 300 μέτρων πάνω από τη γραφική κοιλάδα Αλτίντερε (και σε υψόμετρο 1.200 μέτρων) και είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Τραπεζούντας.

Η εμβληματική κατασκευή έκλεισε για τους επισκέπτες νωρίτερα αυτό το μήνα - για τέταρτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - λόγω έργων αποκατάστασης και σταθεροποίησης της πλαγιάς.

Τουρκία, Τραπεζούντα 15 Αυγούστου 2021: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ηγείται της θείας λειτουργίας για την Κοίμηση της Θεοτόκου για όγδοη φορά, μετά από μια παύση 88 ετών στο Μοναστήρι Sumela.

Αυτή τη φορά, οι ειδικοί προσπαθούν να ”διορθώσουν” ένα βραχώδη όγκο 360 τόνων, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ακριβώς πάνω από την είσοδο του μοναστηριού στην πλαγιά, με ατσάλινους πασσάλους μήκους 16 μέτρων. Αρχικά χρησιμοποίησαν συρμάτινο πλέγμα για να ασφαλίσουν τον βράχο σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την πτώση των ογκόλιθων. Αλλά προφανώς αυτή η μέθοδος δεν ήταν αρκετή και έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν χαλύβδινους πασσάλους. «Οι εργασίες συνεχίζονται εδώ και πέντε χρόνια για να γίνει η μονή ασφαλέστερη. Ωστόσο, η στρατηγική ήταν λάθος από την αρχή. Δεν συνέβη κανένα ατύχημα, ούτε υπήρχε κίνδυνος πτώσης βράχων πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης. Χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά, ωστόσο, προκειμένου να αφαιρεθούν ορισμένοι βράχοι, με αποτέλεσμα άλλοι βράχοι να πέσουν», είπε ο καθηγητής Οσμάν Μπεκτάς, γεωλόγος μηχανικός.

Tραπεζούντα, Τουρκία 30 Μαϊου 2021. Φωτογραφική λήψη της μονής Παναγίας Σουμελά με drone.