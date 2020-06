Ρωσία: «Ημέρα της Νίκης» με παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία (αδιαφορώντας για τον κορονοϊό)

Εγγραφείτε και ακολουθήστε Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις στο e-mail σας. Μάθετε Περισσότερα Newsletter Παρακαλούμε εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail Eυχαριστούμε για την εγγραφή σας! Θα λάβετε σύντομα ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την επεξεργασία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα Facebook

ASSOCIATED PRESS Ρώσοι στρατιώτες παρελαύνουν με ιαχές στην Κόκκινη Πλατεία στο πλαίσιο της παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης. Η 75η επέτειος από την επικράτησης της Σοβιετικής Ένωσης και των Συμμάχων επί των Ναζί προβλεπόταν κανονικά στις 9 Μαϊου, ωστόσο ο εορτασμός αναβλήθηκε λόγω του κορονοϊού. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολούθησε μια θεαματική στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία (Τετάρτη 24 Ιουνίου), σε μία επιβλητική επίδειξη πατριωτισμού, που κατά πολλούς σχεδιάστηκε - ειδικά για την φετινή, 75η επέτειο της νίκης για την άλλοτε Σοβιετική Ένωση στον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο - με στόχο να αυξήσει τις πιθανότητες επικράτησης του Ρώσου Προέδρου ενόψει μιας ψηφοφορίας που θα μπορούσε να παρατείνει την κυριαρχία του έως το 2036! Ο Πούτιν παρακολούθησε χαμογελαστός, καθώς οι διηπειρωτικοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων περνούσαν μπροστά του, ενώ βομβαρδιστικά που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές πετούσαν στον ουρανό και αμέτρητες διμοιρίες (πάνω από 14.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων μερικών από συμμάχους όπως η Κίνα) βάδιζαν κάτω από τον λαμπερό ήλιο στη Μόσχα.

ASSOCIATED PRESS Parade formations are seen ahead of the military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat on Red Square in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (Mikhail Voskresenskiy, Host Photo Agency via AP)

Η παρέλαση, για την 75η επέτειο της νίκης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον των Ναζί, αναβλήθηκε στις 9 Μαΐου λόγω κορονοϊού, αλλά οι επικριτές του Πούτιν ανέφεραν ότι ήταν ακόμη και σήμερα ανεύθυνο αυτό που έγινε. Το Κρεμλίνο απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι οι νέες καθημερινές λοιμώξεις, αν και εξακολουθούν να είναι χιλιάδες έχουν μειωθεί, ειδικά στη ρωσική πρωτεύουσα - αρχικό επίκεντρο της επιδημίας - και ότι ελήφθησαν όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας.

ASSOCIATED PRESS Female Ministry of Emergency Situations employees march during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII, at Dvortsovaya (Palace) Square in St.Petersburg, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

ASSOCIATED PRESS Russian soldiers wearing WWII-era uniforms march in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Οι εθελοντές της διοργάνωσης μοίραζαν μάσκες και γάντια σε όσους παρακολουθούσαν στην Κόκκινη Πλατεία και τους διέταξαν να καθίσουν αφήνοντας κενές δύο θέσεις ανάμεσά τους. Ο Πούτιν, που πλαισιώθηκε από βετεράνους, δεν φορούσε μάσκα, αλλά άτομα γύρω του είχαν περάσει από τεστ για τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένων βετεράνων που βρίσκονταν σε καραντίνα, σε ένα θέρετρο έξω από τη Μόσχα εκ των προτέρων. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Μόσχας για να παρακολουθήσουν τα άρματα να κινούνται μέσα στην πόλη, σε μια επίσημη αργία.

ASSOCIATED PRESS Russian warplanes fly over Red Square leaving trails of smoke in colors of national flag during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr)

ASSOCIATED PRESS Russian tanks roll in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Ο Πούτιν θέλησε να απευθυνθεί σε ειρηνικό τόνο προς τη Δύση, παρά το γεγονός ότι διαμαρτυρήθηκε εκ των προτέρων για αυτό που χαρακτήρισε «απόπειρες ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να ξαναγράψουν την ιστορία». Είπε ότι η Μόσχα δεν θα ξεχάσει ποτέ τη συμβολή των συμμάχων της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος ενός δεύτερου μέτωπου το 1944. Ο Πούτιν έκανε επίσης έμμεση αναφορά στην επιθυμία του να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων. «Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και συνεργασία για τα πιο επίκαιρα διεθνή ζητήματα», δήλωσε.

ASSOCIATED PRESS Russian RS-24 Yars ballistic missiles roll in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

ASSOCIATED PRESS Russian sailors, center, march in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Πριν από την πανδημία, ο Πούτιν ήλπιζε να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Γαλλίας και της Κίνας στην παρέλαση. Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν 10 παγκόσμιοι ηγέτες, οι περισσότεροι από πρώην σοβιετικές χώρες. Ο πρόεδρος της Κιργιζίας έπρεπε να αποχωρήσει την τελευταία στιγμή, επειδή δύο άτομα που τον συνόδευσαν στη Μόσχα βρέθηκαν θετικά στον COVID-19.

ASSOCIATED PRESS Serbian Army soldiers march in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

ASSOCIATED PRESS Russian President Vladimir Putin gestures as he leaves Red Square after the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. Russian President Vladimir Putin hailed the defeat of Nazi Germany at the traditional massive Red Square military parade, which was delayed by more than a month because of the invisible enemy of the coronavirus. The parade is usually held May 9 on Victory Day, Russia's most important secular holiday but was postponed until Wednesday due to the pandemic. (AP Photo/Pavel Golovkin, Pool)

Κρίσιμη ψηφοφορία για Πούτιν Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε την παραμονή μιας εθνικής ψηφοφορίας, που θα διεξαχθείσ τη Ρωσία από τις 25 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, σχετικά με τις συνταγματικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μιας τροποποίησης που θα επέτρεπε στον Πούτιν δύο ακόμη εξαετής θητείες στην Προεδρία, εάν επανεκλεγεί. Τα τρέχοντα συνταγματικά όρια τον εμποδίζουν να ζητήσει επανεκλογή όταν λήξει η θητεία του το 2024. Εμπειρογνώμονες έχουν προβλέψει ότι το 67-71% των ψηφοφόρων θα εγκρίνει τις αλλαγές.

ASSOCIATED PRESS Russian warplanes fly over Red Square leaving trails of smoke in colors of national flag during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

ASSOCIATED PRESS Soviet tanks T-34 roll toward Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι οι αρχές, υποστηριζόμενες από κρατικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποίησαν την ετήσια παρέλαση για να ενισχύσουν το πατριωτικό συναίσθημα, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση των ψήφων υπέρ των αλλαγών που θέλει ο Πούτιν. Αν και υψηλότερο από κάθε Ευρωπαίο ηγέτη, το ποσοστό δημοφιλίας του Ρώσου Προέδρου στα επίπεδα του 59%, είναι στο χαμηλότερο για τον ίδιο από το 1999.

ASSOCIATED PRESS Russian solders march in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII, in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Pavel Golovkin, Pool)

ASSOCIATED PRESS Russian Air Force Su-25 jets fly over Red Square leaving trails of smoke in colors of national flag during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in WWII, in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Pavel Golovkin, Pool)

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η προθυμία των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν έχει αυξηθεί καθώς οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου και το παρατεταμένο lockdown λόγω κορονοϊού έχουν πλήξει την οικονομία. Η ανεργία έχει αυξηθεί και ένα σχέδιο του Κρεμλίνου για την αντιστροφή στην τάση μείωσης των πραγματικών μισθών έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα.

ASSOCIATED PRESS Russian President Vladimir Putin looks on during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat on Red Square in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (Sergey Pyatakov, Host Photo Agency via AP)

ASSOCIATED PRESS Russian army Mi-8 military helicopters fly over Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (Alexey Maishev, Host Photo Agency via AP)

Ο Σεργκέι Αλεξσένκο, οικονομολόγος που έχει επικρίνει τον Πούτιν, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Ekho Moskvy, ότι ο Ρώσος ηγέτης ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει την παρέλαση παρά την πανδημία. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι η παρέλαση είναι μια επιβεβαίωση του μεγαλείου του, του μεγαλείου της χώρας και της ιστορικής μας μνήμης», δήλωσε ο Αλεξασένκο.

ASSOCIATED PRESS Russian soldiers dressed in Red Army World War II uniforms march toward Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia, Wednesday, June 24, 2020. The Victory Day parade normally is held on May 9, the nation's most important secular holiday, but this year it was postponed due to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Pavel Golovkin, Pool)