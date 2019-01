Movie On: Τρίτος κύκλος του workshop Κριτικής Κινηματογράφου στο Fårö

Το Movie On είναι σεμινάριο-εργαστήριο κριτικής κινηματογράφου που φιλοδοξεί να φέρει τον απλό θεατή ή τον σινεφίλ κοντά στον επαγγελματία κριτικό κινηματογράφου. To Μovie On γεννήθηκε στις αρχές του 2018 στο Fårö Creative Learning κι ολοκλήρωσε δύο κύκλους στη διάρκεια της χρονιάς. Στις 6/2 θα αρχίσει ο τρίτος κύκλος του, πάντα στον ίδιο φιλόξενο χώρο, με ταινίες που πρωταγωνιστούν στα φετινά Οσκαρ: η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, το «Ρόμα» του Αλφόνσο Κουαρόν και το «Πράσινο βιβλίο» του Πίτερ Φαρέλι θα βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας.

Το Movie On μπαίνει εμβόλιμα στην κινηματογραφική επικαιρότητα. Επιλέγουμε μια ταινία, τη βλέπουμε και τη συζητάμε διεξοδικά, αναλύοντας μεθοδικά επιμέρους πλευρές της για να συνθέσουμε στο τέλος μια ολοκληρωμένη κριτική άποψη για αυτή. Κάπως έτσι, ξεκινώντας από την πρώτη αίσθηση και τις συγκινήσεις που απορρέουν από κινηματογραφικές εικόνες, φτάνουμε σε υλικά κι αφηγηματικές συνταγές και σε στοιχεία που συνθέτουν κινηματογραφικές φόρμες.

Το Movie On είναι workshop, άρα διαδραστικό, βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή όλων όσοι το παρακολουθούν. Καταθέτουν παρατηρήσεις, αναπτύσσουν σκέψεις και επιχειρήματα.

Στόχος του Movie On είναι να διευρύνει το οπτικό πεδίο του «απλού θεατή» και να οξύνει το βλέμμα του κάνοντας ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία την παρακολούθηση μιας ταινίας.