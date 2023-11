Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Όταν ο Τύπος την αποκαλούσε «μυωπική γαζέλα» με «απίστευτη μύτη»

via Associated Press

«Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, οι προσβολές εξακολουθούν να με πληγώνουν και δεν μπορώ να πιστέψω στους επαίνους», γράφει στη αυτοβιογραφία της με τίτλο «My Name Is Barbra», που κυκλοφόρησε σήμερα, 7 Νοεμβρίου , από τις εκδόσεις Penguin Random.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο «Angelina Scarangella», το όνομα που έδινε σε κρατήσεις ξενοδοχείων, ενώ αποκαλύπτει ότι ο γάμος της με τον Τζέιμς Μπρόλιν ήταν η έμπνευση για το «I Don’t Want To Miss A Thing» των Aerosmith.

Το όνειρο άρχισε να γίνεται πραγματικότητα το 1960, όταν η Στρέιζαντ συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό ταλέντων σε ένα gay bar του Μανχάταν. Το έπαθλο ήταν 50 δολάρια και ένα δωρεάν δείπνο - κι εκείνη χρειαζόταν και τα δύο. Το κοινό ενθουσιάστηκε. Άρχισε εμφανίσεις σε σόου στο Γκρίνουιτς, τα οποία παρακολουθούσαν διασημότητες, δισκογραφικές και ιμπρεσάριοι. Ένας από αυτούς, ο Arthur Laurents, την προσέλαβε για έναν μικρό κωμικό ρόλο στο έργο «I Can Get It For You Wholesale».

Όπως λέει, ο Γουόλτερ Ματάου την ταπείνωσε στα γυρίσματα του « Hello, Dolly », ουρλιάζοντας, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ Φρανκ Πίρσον χλεύασε δημοσίως την ταινία του 1976 « A Star Is Born » -την οποία σκηνοθέτησε - αποκαλώντας τη Στρέιζαντ control freak που απαιτούσε συνεχώς περισσότερα κοντινά πλάνα.

Τις δεκαετίες του 1960 και του 70, η Στρέιζαντ ήταν ασταμάτητη. Εκτός από τα κινηματογραφικά μιούζικαλ, συνέχισε παράλληλα τη δισκογραφική της καριέρα, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως τα τραγούδια Woman In Love, Evergreen και No More Tears (Enough Is Enough), και έγινε η δεύτερη γυναίκα καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.