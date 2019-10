Μπάτμαν: Η Ζόι Κράβιτζ είναι η Catwoman στην νέα ταινία του Ματ Ριβς

Η νέα ταινία Μπάτμαν της Warner Bros βρήκε την Σελίνα Κάιλ (Catwoman) στο πρόσωπο της Ζόι Κράβιτς σύμφωνα με το Deadline.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια που πρόσφατα παρακολουθήσαμε στην δεύτερη σεζόν της σειράς του HBO, «Big Little Lies» ως Μπόνι Καρλσον, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στους Ρόμπερτ Πάτινσον (Μπάτμαν), Τζέφρι Ράιτ (Υπαστυνόμος Γκόρντον) και Τζόνα Χιλ που συζητάει για τον ρόλο ενός από τους εχθρούς του υπερήρωα. Σκηνοθέτης της ταινίας που θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου 2021, είναι ο Ματ Ριβς.

Η Κράβιτς ακολουθεί το μονοπάτι διασήμων ηθοποιών που υποδύθηκαν την Catwoman όπως οι Μισέλ Φάιφερ, Αν Χάθαγουεϊ και Χάλι Μπέρι. Στην τηλεοπτική σειρά «Gotham», τον ρόλο της νεαρής Κάιλ έπαιζε η Κάμρεν Μπικόντοβα, ενώ στην σειρά από τη δεκαετία του ’60, «The Batman», οι Τζούλι Νιούμαρ, Λι Μέριγουέδερ και Ερθα Κιτ. Ο χαρακτήρας, του οποίου το «όπλο» είναι το μαστίγιο, εμφανίστηκε ως «Η Γατα» στο πρώτο Μπατμαν την άνοιξη του 1940 και έχει μια σχέση αγάπης-μίσου με τον Σκοτεινό Ιππότη.

Η Κράβιτς έχει συμμετάσχει στις ταινίες Mad Max Fury Road, the Fantastic Beasts, Divergent, X-Men: First Class και The Lego Batman Movie.

Οι Ματσον Τόμλιν και Ριβς συνυπογράφουν το σενάριο της νέας ταινίας Μπάτμαν, την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Ντίλαν Κλαρκ και Ριβς και διευθυντής παραγωγής είναι ο Μάικλ Ε. Ουσλαν. Η παραγωγή θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο στο Λονδίνο.

Πηγή: Deadline