Mπορεί η Ελλάδα να έχει νομίμως και διαρκώς στρατιωτικοποιημένα τα νησιά της στο ΒΑ Αιγαίο;

Τί υποστηρίζει εσφαλμένα η Τουρκία και τί πράγματι ισχύει

Τις ταυτίζει με τις αφορώσες την κυριαρχία διατάξεις τους, οι οποίες, ως εμπράγματες ή δικαιοθετικές (real or dispositive), εγκαθιδρύουν ένα αντικειμενικό νομικό καθεστώς, ισχύον έναντι πάντων (erga omnes) και μη επιδεχόμενο διαχρονικά οποιαδήποτε τροποποίηση ακόμη και υπό το πρόσχημα της ριζικής μεταβολής των περιστάσεων (rebus sic stantibus). Για την καλύτερη κατανόηση του εμπράγματου χαρακτήρα της κυριαρχίας αρκεί η σύγκριση με τον τίτλο κυριότητας ενός φυσικού προσώπου επί ακινήτου. Ισχύει έναντι όλων εις το διηνεκές και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς την βούληση του κυρίου του.

Αντιθέτως, οι ρήτρες αποστρατιωτικοποίησης έχουν ενοχικό ή συναλλακτικό χαρακτήρα ( personal or contractual ), δεσμεύουν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα στις δύο Συνθήκες μέρη και έχουν πεπερασμένη χρονική διάρκεια. Θα μπορούσαν να συγκριθούν με την σχέση ενός επιβάτη με κάποιο μέσον μαζικής μεταφοράς η οποία «συνομολογείται» με την αγορά εισιτηρίου και συνδέει αποκλειστικά τον ίδιο με το μεταφορικό μέσον. Η συναλλακτική αυτή σχέση τερματίζεται με την κάθοδο του επιβάτη.

Είναι λοιπόν αδιανόητο η Ελλάδα να ακροβατεί ακόμη και σήμερα αναζητώντας την ορθή νομική βάση της στρατιωτικοποίησης των νησιών της και επικαλούμενη αλυσιτελώς επί μία πεντηκονταετία το άρθρο 51 του Χάρτη το οποίο προβλέπει ότι, εάν κράτος μέλος του ΟΗΕ υποστεί ένοπλη επίθεση, δύναται να ασκήσει το φυσικό δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής «νόμιμης άμυνας» («inherent right of individual or collective self-defence», κατά την αγγλική απόδοση του όρου, και «droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective», κατά την γαλλική απόδοσή του).