Μπρους Σπρίνγκστιν: Νέο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια

Debra L Rothenberg via Getty Images

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν επιστρέφει με νέο άλμπουμ -το πρώτο μετά το «Wrecking Ball» που κυκλοφόρησε πριν από επτά χρόνια- και επιπλέον, όπως δήλωσε στη La Repubblica, το φθινόπωρο θα ξαναμπεί στο στούντιο, αυτή τη φορά με την αγαπημένη του E Street Band, για να ηχογραφήσει ακόμη έναν κύκλο τραγουδιών και -γεγονός ακόμη πιο σημαντικό- το 2020 θα κάνει περιοδεία με την μπάντα. Με άλλα λόγια, Bruce is back on the road.

«Θα μπω στο στούντιο με την E Street Band το φθινόπωρο και όταν ολοκληρωθεί το άλμπουμ θα φύγουμε περιοδεία» δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα.

Ο 69χρονος Μπρους και η σύζυγος του Πάτι Σιάλφα βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες στη Ρώμη προκειμένου να παρακολουθήσουν την εμφάνιση της 27χρονης κόρης τους, Τζέσικα (δεύτερο από τα τρία παιδιά τους) σε ιππικούς αγώνες.

Ο Boss αποκάλυψε επίσης, ότι, θα κυκλοφορήσει backstage φιλμ με όλα όσα έγιναν στην πορεία προς τη δημιουργία του «Western Stars», όπως είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί στις 14 Ιουνίου.