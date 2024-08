MTV Video Music Awards: Στην κορυφή ξανά η Taylor Swift με 10 υποψηφιότητες

via Associated Press

Η Taylor Swift είναι και πάλι -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- στην κορυφή της κούρσας των MTV Video Music Awards , με 10 υποψηφιότητες. Ακολουθεί ο Post Malone με τον οποίον συνεργάστηκαν στο τραγούδι «Fortnight», με 9 υποψηφιότητες -οκτώ μαζί με τη Swift και μία για την επιτυχία του «I Had Some Help» στο οποίο συμμετέχει ο Morgan Wallen.

Η Swift έχει κερδίσει τέσσερις φορές το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς, για τα «Bad Blood» (2015), «You Need to Calm Down» (2019), «All Too Well: The Short Film» (2022) και «Anti-Hero» (2023) και βεβαίως, επιδιώκει να επεκτείνει το ρεκόρ της με τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία και να γίνει το πρώτο άτομο που θα κερδίσει τρεις συνεχόμενες χρονιές.