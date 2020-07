«Mulan»: Αναβάλλεται επ’ αόριστον - «Avatar» και «Star Wars» έναν χρόνο πίσω

Μετά τη Warner και το ντόμινο των αναβολών του «Tenet», της πολυσυζητημένης ταινίας δράσης του Κρίστοφερ Νόλαν, ήρθε η σειρά της Walt Disney να επιφέρει ακόμη ένα πλήγμα σε διανομείς και αιθουσάρχες ανακοινώνοντας ότι αναβάλλει επ’ αόριστον την πρεμιέρα της ταινίας «Mulan», καθώς μόνο στις ΗΠΑ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 4 εκατ., καταγράφοντας 43 μολύνσεις το λεπτό.

«H πρεμιέρα της ταινίας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, ενώ η προβολή της αναβλήθηκε αρκετές φορές, καθώς πολλές αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες παραμένουν κλειστές. Ο πιο πρόσφατος προγραμματισμός ήθελε την πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου.

Παράλληλα, η Disney ανακοίνωσε ότι καθυστερεί κατά έναν χρόνο την πρεμιέρα των σίκουελ «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον και της νέας τριλογίας «Star Wars». Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η πρεμιέρα του «Avatar 2» προγραμματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ η πρεμιέρα της επόμενης ταινίας «Star Wars» θα γίνει το Δεκέμβριο του 2023.

Ωστόσο, η Disney δεν αναθεώρησε τον προγραμματισμό όλων των ταινιών της για το 2020. Η νέα ταινία του Κένεθ Μπράνα «Death on the Nile» θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου, ενώ η ταινία τρόμου «The Empty Man» θα βγει στις αίθουσες στις 4 Δεκεμβρίου. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ταινία «Black Widow» βγαίνει τις 6 Νοεμβρίου, το «Soul» της Pixar στις 22 Νοεμβρίου, το «Free Guy» με τον Ράιαν Ρέινολντς στις 11 Δεκεμβρίου και το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ στις 18 Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση το τοπίο είναι θολό, ειδικά για τα σινεμά σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες και ίσως την παρτίδα σώσουν για το Χόλιγουντ οι αγορές του εξωτερικού, τουλάχιστον στις χώρες όπου οι πολυκινηματογράφοι θα επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από Variety