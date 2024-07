My market: Το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ είναι άκρως καλοκαιρινό και απολαυστικό σε κάθε του σελίδα!

My Market

Το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ , βρίσκεται ήδη σε όλα τα καταστήματα My market και στο mymarket.gr , και με οδηγό τη διάθεση για προσωπική χαλάρωση και φροντίδα, δίνει ιδέες για καλοκαιρινή ανεμελιά, όπως αυτή των παιδικών μας αναμνήσεων! Το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι ρυθμοί, συνήθως, πέφτουν και η έντονη καθημερινότητα του χειμώνα, αντικαθίσταται από την προσμονή της ξεγνοιασιάς, της χαλάρωσης των διακοπών και της ανάπαυλας που όλοι χρειαζόμαστε. Οι φωτεινές, καλοκαιρινές μέρες, μας προσκαλούν για περισσότερες βόλτες και εξορμήσεις με τους αγαπημένους μας.

Το περιοδικό διατίθεται στη συμβολική τιμή των 0,40€ , και τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market.

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 250 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.