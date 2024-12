My market: Γιορτινός Διαγωνισμός «Μαζί, για τα καρότσια της χρονιάς»!

My Market

Η εορταστική περίοδος γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή με τον μεγάλο διαγωνισμό των My market « Μαζί, για τα καρότσια της χρονιάς » , που φέρνει χαμόγελα και δώρα που ξεπερνούν τις 83.000€ ! Όλα αυτά αποτυπώνονται πολύ όμορφα και στο video που δημιούργησαν για τον γιορτινό διαγωνισμό τους τα My market.

Στην πιο λαμπρή περίοδο του χρόνου, όλοι οι πελάτες των My market μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν τα μεγάλα δώρα:

Καθημερινά 2 τυχεροί κερδίζουν στη στιγμή από μία δωροεπιταγή My market αξίας 100€.

25 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 3.000€

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τα βήματα είναι απλά: κάνοντας αγορές από τα My market από 10€ και άνω οι συμμετέχοντες αποκτούν έναν δωροκωδικό, που μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να τον καταχωρήσουν δωρεάν μέσω της σελίδας του διαγωνισμού, μέσω του mobile app My market ή μέσω SMS στο 54045 (με χρέωση 0,34€).

Παράλληλα, με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων κερδίζουν διπλάσιους πόντους και αυξάνουν τις πιθανότητές τους στην μεγάλη κλήρωση για τις 25 δωροεπιταγές My market αξίας 3.000€! Όλα τα συμμετέχοντα προϊόντα περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο των My market.

Καλές Γιορτές από τα My market!

Σχετικά με τα My market:

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 227 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local, και πλέον αριθμούν 37 συνολικά καταστήματα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.