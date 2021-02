Νέα Υόρκη: Τα σινεμά ανοίγουν μετά από ένα χρόνο - Το θέμα είναι να επιστρέψουν οι θεατές

Μπορεί να ανήκει σε μία από τις πλέον χρυσές σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας, ωστόσο η φράση «Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπo, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα», ταιριάζει γάντι στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με μία μικρή διαφοροποίηση. «Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα, ένα τεράστιο άλμα για τα στούντιο στο Χόλιγουντ και τους φίλους του κινηματογράφου».

Κάπως έτσι υποδέχτηκε η βιομηχανία του σινεμά την ανακοίνωση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο ότι οι αίθουσες θα ανοίξουν και πάλι στις 5 Μαρτίου, σχεδόν ένα χρόνο μετά το κλείσιμο όλων των κινηματογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Βέβαια, όπως σημειώνουν στελέχη της βιομηχανίας, για να συμπληρωθεί το παζλ, θα πρέπει να ανοίξουν και οι αίθουσες στο Λος Άντζελες. Άλλωστε, τόσο το Λος Άντζελες όσο και η Νέα Υόρκη αποτελούν όχι μόνο τις δύο κορυφαίες αγορές στην χώρα, αλλά κυρίως το κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε ταινίας, από μία χαμηλού κόστους μέχρι τα φιλμ που διεκδικούν υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Πληροφορίες θέλουν τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούτον, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, να δίνουν το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των κινηματογράφων μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την ανακοίνωση να γίνεται ακόμα και τις προσεχείς μέρες. Κάτι που θα ήθελαν να δουν να συμβαίνει και σε δύο ακόμα σημαντικές αγορές, αυτές του Σικάγο και του Σαν Φρανσίσκο.

«Η ανακοίνωση του Κουόμο συμβολίζει τον δρόμο προς την ανάκαμψη και των πραγμάτων που πρέπει να συμβούν», λέει ο Πολ Ντεργκαραμπέντιαν της εταιρείας μετρήσεων, Cosmocore. «Αυτό ανοίγει το δρόμο για το άνοιγμα και άλλων μεγάλων αγορών ενώ δείχνει στον υπόλοιπο κόσμο ότι οι κινηματογραφικές αίθουσες των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο δρόμο της ανάκαμψης. Μια καλοκαιρινή σεζόν ταινιών, έτσι όπως την γνωρίζουμε, μπορεί να γίνει πραγματικότητα».

Σίγουρα θα υπάρξουν πολλά εμπόδια κατά το άνοιγμα των κινηματογράφων της Νέας Υόρκης. Αρχικά, ο Άντριου Κουόμο, είπε ότι οι κινηματογράφοι θα πρέπει να λειτουργούν με πληρότητα 25% ή 50 άτομα ανά αίθουσα, με αυτό που δίνει την δυνατότητα για περισσότερο κόσμο, να υπερτερεί. Η χρήση μάσκας στις αίθουσες θα είναι υποχρεωτική.

Ανώτερο στέλεχος μεγάλης αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, υποστήριξε πως η χωρητικότητα στο 50% ανά αίθουσα είναι το κλειδί, σε πρώτη φάση, για να μην υπάρχουν οικονομικές ζημίες. Το κέρδος θα ακολουθήσει αργότερα. Παράλληλα είπε πως σημαντικό ρόλο ώστε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης να συμφωνήσει στην επαναλειτουργία των κινηματογράφων, διαδραμάτισαν ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ σε συνδυασμό με τους διεθύνοντες συμβούλους μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ.

Την ίδια ώρα η Εθνική Ένωση Ιδιοκτητών Κινηματογραφικών Αιθουσών (The National Association of Theatre Owners), ενημέρωσε τους αξιωματούχους σε κάθε πολιτεία σχετικά με τα πρωτόκολλα ασφάλειας και το γεγονός ότι ούτε ένα κρούσμα του COVID-19 εντοπίστηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να σημειωθεί ότι επί του παρόντος, το 39% των κινηματογράφων στην Βόρεια Αμερική έχουν ανοίξει, έχοντας επιβάλλει σωρεία περιοριστικών μέτρων.

Τα σχόλια υψηλόβαθμων στελεχών της βιομηχανίας είναι άκρως ενθαρρυντικά.

«Είμαι ενθουσιασμένος», λέει ο Κρις Άρονσον από την Paramount. «Αυτά είναι υπέροχα νέα για την βιομηχανία καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα, αρχίζοντας με 25% πληρότητα», λέει διευθύνων σύμβουλος από εταιρεία διανομής. «Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα», λέει ένα άλλος διευθύνων σύμβουλος μεγάλου στούντιο όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του Άντριου Κουόμο.«Ανοίγουν τα σινεμά, δείχνοντας έτσι τον δρόμο ότι μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια κάτι που θα μας οδηγήσει στην πορεία σε μεγαλύτερη χωρητικότητα».

Οι αλυσίδες κινηματογραφικών αιθουσών AMC Theatres και Regal Cinemas είναι οι δύο με την μεγαλύτερη παρουσία στην Νέα Υόρκη. Η AMC είπε πως θα ανοίξει και τις 13 στις 5 Μαρτίου.

«Οι ιδιοκτήτες αιθουσών είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την ανακοίνωση ότι οι κινηματογράφοι της Νέας Υόρκης θα μπορούν να ανοίξουν με ασφάλεια. Τα αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας επέτρεψαν στους κινηματογράφους σε ολόκληρη την χώρα να λειτουργούν με ασφάλεια και υπευθυνότητα σε υψηλότερα όρια χωρητικότητας για πολλούς μήνες χωρίς να εντοπιστεί ούτε ένα κρούσμα του COVID-19 σε κινηματογραφικές αίθουσες», ήταν η ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Θεάτρου.

Για το 2019, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, τα έσοδα της Νέας Υόρκης μαζί με αυτά του Λος Άντζελες έφτασαν το 16.4 της αγοράς. Και οι δύο πόλεις αποτελούν αναμφισβήτητα, βασικούς και ανεκτίμητους «κόμβους» της βιομηχανίας, ειδικότερα η Νέα Υόρκη με τις μυριάδες παραστάσεις καθημερινά, αφού ξεκινούν νωρίς το πρωί και ολοκλρώνονται αργά το βράδυ.

Να σημειωθεί πως στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, υπάρχουν 260 κινηματογράφοι.

Μόνο που δεν αρκεί να ανοίξουν οι αίθουσες. Χρειάζεται και ο κόσμος να δώσει το παρόν.

Πριν από την πανδημία, η Στέφανι Γουόλς, 34 ετών, πήγαινε τόσο συχνα σινεμά που περνούσε περισσότερο χρόνο στις αίθουσες παρά στο σπίτι της. Αν απλά περνούσε έξω από κινηματογράφο, έβλεπε τις ώρες προβολών και αμέσως αγόραζε εισιτήριο. Σε σημείο που την ταινία «Μαύρος Πάνθηρας» την είδε επτά φορές την πρώτη εβδομάδα που βγήκε στις αίθουσες το 2018, το μπλοκμπάστερ της Marvel.

Ωστόσο παρά την μεγάλη της αγάπη για το σινεμά δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στις αίθουσες. Δεν έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο αλλά ακόμα και όταν το κάνει δύσκολα θα επανέλθει στον προ κορονοϊού καθημερινό τρόπο ζωής της.

«Δεν είμαι σίγουρη για τον τρόπο που έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημία ως χώρα. Μπορώ μόνο να ελέγχω την δική μου ζωή και να φροντίζω να έχω την μικρότερη δυνατή έκθεση».

Ο Ντριού Κατζ, 24 ετών από το Μπρούκλιν, λέει πως πήγαινε σινεμά δύο φορές το μήνα. Για να επιστέψει στις αίθουσες θα πρέπει τουλάχιστον να κάνει το εμβόλιο.

«Δεν μπορείς να ξέρεις αν ο αέρας στις αίθουσες καθαρίζεται με σωστό τρόπο και αν αυτό φτάνει. Άλλωστε καμία απόσταση δεν πρόκειται να με πείσει ότι είναι ασφαλές να καθίσω σε ένα δωμάτιο με 49 άλλους ανθρώπους για δύο ώρες».

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που αδημονούν για την επαναλειτουργία των κινηματογράφων, όπως ο Μπρέναν Τζάκσον, 25 ετών, που έχει αποφασίσει να αγοράσει εισιτήριο για την ταινία «Raya and the Last Dragon» για την πρώτη μέρα προβολής, στις 5 Μαρτίου.

«Είναι ένα σημάδι ότι τα πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν να επιστρέφουν στην κανονικότητα». Δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη, αλλά λέει ότι τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα είναι αρκετά για να τον κάνει να νιώθει ασφαλής. Συγκρίνει μάλιστα την βόλτα στο σινεμά με αυτή στο μανάβικο.

«Εάν δεν υπήρχε όριο χωρητικότητας στα σινεμά, δεν θα ήθελα να πάω», λέει. «Αλλά βλέποντας τον περιορισμό των 50 άτομων, αυτό είναι μια χαρά για μένα». «Ειλικρινά», συνεχίζει, «Χρειάζομαι κάπου να πάω αφού είμαι μόνος για σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο».

Ο ιδιοκτήτης κινηματογράφου Νικόλας Νικολάου, αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι μια αργή διαδικασία. Και παρόλο που ο ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νικολάου παραμένει αισιόδοξος ότι η χώρα θα βγει από την παγκόσμια κρίση υγείας, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας για την πανδημία που δίνουν οι επιστήμονες.

«Πρέπει να ακούσουμε τον Φάουτσι», λέει. «Είναι από το Μπρούκλιν.»

Πηγή: Variety και Hollywood Reporter