Νέα Υόρκη: Τέσσερις μπρούτζινες Αφρικανές - αναφορά στις Καρυάτιδες στην πρόσοψη του Met

Επί 117 ολόκληρα χρόνια, από την αποπεράτωση του Μουσείου το 1902, οι κόγχες της νεοκλασικής πρόσοψης του Metropolitan Museum of Art που «βλέπει» στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη παρέμειναν κενές. Μέχρι τώρα.

Πλέον, το ΜΕΤ τοποθέτησε τέσσερα μπρούτζινα γλυπτά Αφρικανών γυναικών, τα οποία φιλοτέχνησε κατόπιν ανάθεσης του Μουσείου η Αμερικανίδα, κενυατικής καταγωγής, καλλιτέχνις Ουανγκέτσι Μούτου.

Η σειρά έχει τίτλο «The NewOnes, will free Us» και κάθε ένα από τα γλυπτά φέρει ξεχωριστό όνομα -The Seated I, II, III και IV.

Οι γυναικείες φιγούρες ξεπερνούν σε ύψος τα δύο μέτρα και είναι στολισμένες με γυαλιστερούς δίσκους σε διάφορα σημεία της κεφαλής.

Το εν λόγω κόσμημα αποτελεί ευθεία αναφορά στα κοσμήματα - δίσκους με τα οποία στολίζονται γυναίκες σε ορισμένες αφρικανικές φυλές, ενώ τα ίδια τα γλυπτά είναι αναφορά στις Ελληνίδες Καρυάτιδες -αλλά και την ανάλογη παράδοση στη Δυτική Αφρική- στην οποία γυναικείες φιγούρες από ξύλο ή μάρμαρο χρησιμοποιούνται ως δομική (κυριολεκτικά ή, συμβολικά) στήριξη.