Νέα ονόματα στο line up του Rockwave Festival

Ville Valo Rockwave Festival

Εκτός από τον Ρόμπι Γουίλιαμς (Σάββατο 1η Ιουλίου), τους θρυλικούς Deep Purple (Παρασκευή 7 Ιουλίου) και τους Black Keys (Σάββατο 8 Ιουλίου), το Rockwave Festival ανακοίνωσε τα νέα ονόματα που προστίθενται στο line up.

Το Σάββατο 1η Ιουλίου, πρώτη μέρα του φεστιβάλ, θα εμφανιστούν ο ΜΙΚΑ και ο Leon of Athens.

Ο ορμητικός, feelgood MIKA, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκανε το ντεμπούτο του, με το Life In Cartoon Motion, που κυκλοφόρησε το 2007, πέτυχε πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και κατάφερε να γίνει χρυσό και πλατινένιο σε 32 χώρες. Αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνει τα δύο πρώτα mega hit του Mika, Relax Take it easy και Grace Kelly που βρέθηκε για πέντε εβδομάδες στο Νο1 στο UK Singles Chart.

Διαφήμιση

Το άλμπουμ κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της ψηφοφορίας του BBC, Sound of 2007, και ο ΜΙΚΑ να κερδίσει Brit Award ως ο πιο πρωτοποριακός Βρετανός καλλιτέχνης - Best British Breakthrough act - του 2008 αλλά και να πετύχει μία υποψηφιότητα στα Grammy. Έχει κυκλοφορήσει τρία επίσης άλμπουμ που έγιναν πλατινένια: The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love και No Place In Heaven. Η διαρκής αναζήτηση της καταγωγής του και του πραγματικού του ονόματος, Michael Penniman Holbrook Junior, οδήγησε τον ΜΙΚΑ στην κυκλοφορία του πέμπτου του άλμπουμ, My Name Is Michael Holbrook. Ένα άλμπουμ το οποίο αποτέλεσε πρόκληση για εκείνον στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την ταυτότητά του πριν την επιτυχία, πριν το «Grace Kelly».

Ο Ελληνοαμερικανός alt-pop καλλιτέχνης Leon of Athens -που δεν χρειάζεται συστάσεις- συνδυάζει την pop ευαισθησία των Lauv και των Marina & the Diamonds (των οποίων τις συναυλίες έχει ανοίξει) με την σπιρτάδα και την ευρηματικότητα του Sufjan Stevens. Με γνήσια έμπνευση και πολυχρωμία στο ήχο, και με διαβατήριο το πολύ επιτυχημένο Mad Into You έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως όπως το Primavera Sound, το Bonnaroo, το Summerfest, το Shaky Knees και το Okeechobee.

Διαφήμιση

Με το δεύτερο άλμπουμ του, Xenos πήρε τις καλύτερες και πιο θερμές κριτικές από τα πιο σημαντικά έντυπα ανάμεσα στα οποία τα The Guardian, NME, Q, New York Times καθώς και πολλά άλλα. Η συνεργασία του με τους Portugal. The Man στο remix του Communication είναι ένα ακόμα highlight μιας πλούσιας καριέρας ενώ ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει το βίντεο για το τραγούδι Baby Asteroid.

Το Σάββατο 8 Ιουλίου, έρχονται οι Puscifer, ένα συγκρότημα που αν ήταν ταινία, πιθανότατα θα λεγόταν «Στο Μυαλό του Maynard James Keenan» και το σενάριο θα περιλάμβανε τόσο την περιπετειώδη ζωή ενός περιφερόμενου τσίρκου όσο και το δράμα των επιζώντων μιας εξωγήινης απαγωγής. Ένα εύπλαστο σχήμα που γεννήθηκε κάποτε στην έρημο της Αριζόνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και πλέον έχει στην σύνθεση του ως βασικά μέλη, τους Mat Mitchell (κιθάρα), Carina Round (φωνητικά) και φυσικά τον Maynard (φωνητικά).

Οι μουσικοθεατρικές εμφανίσεις τους, γεμάτες groove, minimal electro ρυθμούς και ερμηνείες από ένα άλλο σύμπαν, έκαναν τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, όπως το Coachella, να υποκλιθούν ολοκληρωτικά. Οι χαρακτήρες των concept που συστήνονται στα 4 studio album (“V” Is for Vagina, Conditions of My Parole, Money Shot και Existential Reckoning) και στα άπειρα remixes/Eps και live που έχουν κυκλοφορήσει, παρελαύνουν στην σκηνή, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική σύζευξη εικόνας και ήχου που δεν παρουσιάζεται δεύτερη φορά, με τον ίδιο τρόπο.

Την ίδια μέρα, στη σκηνή του Rockwave Festival ανεβαίνει και ο Ville Valo. Η φωνή των θρυλικών HIM, ο gothic hero των τελευταίων 20 ετών επιστρέφει, φέρνοντας ξανά στο rock προσκήνιο τον σκοτεινό ρομαντισμό που o ίδιος έκανε trend στα ’00s - Join Me in Death, The Funeral of Hearts, Wings Of A Butterfly, Right Here in My Arms, When Love and Death Embrace.

Διαφήμιση