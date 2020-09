Νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Barbaros στην Ανατ. Μεσόγειο

Θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κύπρου δεσμεύει με νέα NAVTEX η Τουρκία, προαναγγέλλοντας έρευνες από το σεισμογραφικό πλοίο Barbaros.

Η NAVTEX, η οποία εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία της Αττάλειας, έχει ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1178/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 182101Z SEP 20 TO 182059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.97 N – 034 13.80 E

34 21.73 N – 034 25.42 E

34 51.00 N – 034 48.20 E

34 41.28 N – 034 47.92 E

34 17.82 N – 034 30.28 E

34 05.18 N – 034 13.82 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z OCT 20

Ασκήσεις με πυρά νότια της Λέσβου

Στο μεταξύ, με δύο ακόμη NAVTEX η Άγκυρα προαναγγέλλει ασκήσεις με πυρά σε θαλάσσιο χώρα μεταξύ του κόλπου της Φώκαιας και της Λέσβου.

Οι ασκήσεις, όπως αναφέρεται στις τουρκικές NAVTEX, θα λάβουν χώρα από τις 19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο τουρκικές NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1176/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N – 026 19.00 E

38 55.00 N – 026 05.00 E

38 43.00 N – 026 02.00 E

38 42.00 N – 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N – 026 44.10 E

38 41.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 18.97 E

38 50.93 N – 026 35.97 E

38 57.82 N – 026 47.78 E

38 57.40 N – 026 47.80 E

38 44.20 N – 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.