Νεαρός με δέκα διαφορετικές προσωπικότητες δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι μόνος του (βίντεο)

Ένας 22χρονος Γερμανός που πάσχει από μια σπάνια μορφή διασχιστικής διαταραχής ταυτότητας (DID) δεν μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, επειδή καθεμία από τις δέκα διαφορετικές προσωπικότητες του είναι τόσο διαφορετική.

Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε πάρα πολλά για τη διασχιστική διαταραχή ταυτότητας, γνωστή και ως διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας, πιθανότατα έχετε δει ταινίες όπως το «Me, Myself and Irene» ή το «Split» του M Night Shyamalan, οι οποίες παρουσιάζουν πρωταγωνιστές με DID. Η σπάνια ψυχιατρική πάθηση αναπτύσσεται στην πρώιμη παιδική ηλικία ως αποτέλεσμα σοβαρού τραύματος και οδηγεί στην ανάπτυξη δύο ή περισσότερων ταυτοτήτων που ελέγχουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.