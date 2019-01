Νέες ταινίες: «Χοντρός & Λιγνός», «Μαίρη, Η Βασίλισσα της Σκοτίας» και «Το Νησί της Αποπλάνησης»

Μαίρη, Η Βασίλισσα της Σκοτίας (Mary, Queen of Scots)

Γυναίκα σε Πόλεμο (Woman at War)

Από τον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο και σκηνοθέτη Στίβεν Νάιτ (Σε Λάθος Χρόνο, Επικίνδυνες Υποσχέσεις), τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό Γκρεγκ Σαπίρο (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) και τους βραβευμένους με Όσκαρ ηθοποιούς Μάθιου Μακ Κόναχι (Interstellar, Ο Λύκος της Wall Street, Dallas Buyers Club) και Αν Χάθαγουεϊ (Interstellar, Οι Άθλιοι, Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή) έρχεται ένα συναρπαστικό θρίλερ γεμάτο ανατροπές και μυστήριο. Ένας καπετάνιος αλιευτικού που έχει αποσυρθεί σε ένα μικρό νησί της Καραϊβικής θα έρθει αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του που έρχεται για να τον στοιχειώσει και να τον εγκλωβίσει σε μια νέα πραγματικότητα που δεν είναι αυτό που δείχνει.

Περιγραφή

Μπελ Επόκ, σε ένα Παρίσι που σφύζει από ζωή και τέχνη. Με τη βοήθεια ενός φίλου της, η μικρή Ντιλιλί αποφασίζει να εξιχνιάσει τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις κοριτσιών, οι οποίες μαστίζουν την μεγαλούπολη. Όσο προχωρά την έρευνά της, στο δρόμο της βρίσκει μία σειρά από απίθανους χαρακτήρες και επιφανείς φιγούρες της επιστήμης, της κοινωνίας και της τέχνης: συναντά τον Μονέ και τον Προυστ, τον Παστέρ και τον Ντεμπισί, γίνεται φίλη με την Μαρί Κιουρί, επισκέπτεται το γραφείο του Γουστάβου Άιφελ στην κορυφή του πύργου και ο Φερδινάνδος φον Ζέπελιν τής δανείζει το αερόπλοιό του. Ο κάθε ένας από αυτούς τής δίνει στοιχεία για να την βοηθήσουν στην αποστολή της… Θα τα καταφέρει; Σκηνοθεσία: Μισέλ Οσελό Διανομή: Rosebud 21 / Seven Films

Χίτλερ εναντίον Πικάσο και των Άλλων (Hitler Versus Picasso and the Others)