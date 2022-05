Νέες ταινίες: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ο Πύργος του Downton: Μια Νέα Εποχή

Tulip

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel και στον ρόλο του Doctor Strange και Ο Πύργος του Downton μας ταξιδεύει με το σίκουελ της ταινίας στη Νότια Γαλλία.

Στα συν της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας δύο γαλλόφωνες ταινίες, το καθηλωτικό «Full Time» με πρωταγωνίστρια τη Λορ Καλαμί και το Δωμάτιο «108» που βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

Αυτές είναι οι έξι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 5 Μαΐου.

​Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Διαφήμιση

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Avengers: Endgame, o μάγος Dr. Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone ταξιδεύοντας στο πολυσύμπαν. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά -που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό. Τη σκηνοθεσία στην 28η ταινία του MCU υπογράφει ο Σαμ Ράιμι.

Παίζουν Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Μπενεντίκτ Γουόνγκ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ζοσίτι Γκόμεζ.

​Ο Πύργος του Downton 2: Μια Νέα Εποχή

Βρισκόμαστε στο 1928 και η οικογένεια του Downton μαζί με το προσωπικό είναι παρόντες στο γάμο του Τομ Μπράνσον με τη Λούσι Σμίθ. Οι ανακατατάξεις είναι πολλές. Απρόσμενα τηλεφωνήματα με ανέλπιστα νέα και επισκέψεις που θα ταράξουν την ησυχία. Όμως η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά την Κοντέσα του Γκράντθαμ, Βάιολετ Κρόουλι, η οποία έχει αποκτήσει μια βίλα στη Νότια Γαλλία που αλλάζει τα δεδομένα της διαθήκης της.

Το τεχνολογικό θαύμα του κινηματογράφου επισκέπτεται τον Πύργο, όπου πρόκειται να γυριστεί μια βωβή ταινία με τίτλο «Ο Τζογαδόρος». Τα μέλη του προσωπικού έχουν δεχθεί με ενθουσιασμό την προοπτική να δουν τα είδωλά τους να γυρίζουν ταινία στους χώρους του Downton. Καθώς τα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου προετοιμάζονται για το γύρισμα, η οικογένεια σχεδιάζει να ξεφύγει από το επικείμενο χάος και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να επισκεφθεί τη βίλα στη Νότια Γαλλία. Η Έντιθ από την άλλη, σχεδιάζει να επιστρέψει στη δουλειά μετά τη γέννηση του γιου της και η προοπτική να γράψει ένα άρθρο σχετικά με το πώς η Νότια Γαλλία έχει γίνει προορισμός πλουσίων και διάσημων, αποδεικνύεται πολύ δελεαστική για να την αρνηθεί. Καθώς η οικογένεια ετοιμάζεται να αναχωρήσει για τη Γαλλία, η όμορφη πρωταγωνίστρια της ταινίας καταφθάνει, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού.

Η τηλεοπτική εξαιρετικά δημοφιλής σειρά «Downton Abbey» ολοκληρώθηκε το 2015, έπειτα από 6 σεζόν που καθήλωσαν εκατομμύρια θεατές. Μετά την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά της σειράς, ήρθε η στιγμή για την πολυαναμενόμενη συνέχεια, σε σκηνοθεσία Σάιμον Κέρτις.

Παίζουν Χιου Μπόνβιλ, Λόρα Καρμάικλ, Τζιμ Κάρτερ, Μπρένταν Κόιλ, Μισέλ Ντόκερι, Κέβιν Ντόιλ, Τζόαν Φρόγκατ, Χάρι Χάντεν-Πάτον, Ρόμπερτ Τζέιμς Κόλιερ, Άλεν Λιτς, Φίλις Λόγκαν, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Σόφι ΜακΣέρα, Τάπενς Μίντλετον, Λέσλι Νίκολ, Μάγκι Σμιθ, Ιμέλντα Στάντον, Πενέλοπε Γουίλτον, Χιου Ντάνσι, Λόρα Χάντοκ, Ναταλί Μπάιγ, Ντομινίκ Γουέστ και Τζόναθαν Ζακάι.

​Full Time

Το καθηλωτικό κοινωνικό δράμα του Γαλλοκαναδού Ερίκ Γκραβέλ αγγίζει τα όρια του θρίλερ, καθώς αποτυπώνει με πυρετώδεις ρυθμούς τη σύγχρονη καθημερινότητα μιας εργαζόμενης μητέρας.

Η Ζουλί παλεύει μόνη για να μεγαλώσει τα δύο της παιδιά στην επαρχία και να διατηρήσει τη δουλειά της ως καμαριέρα σε ένα παρισινό πεντάστερο ξενοδοχείο. Όταν καταφέρνει επιτέλους να κλείσει συνέντευξη για μια δουλειά που την ενδιαφέρει, μια γενική απεργία παραλύει όλα τα μέσα συγκοινωνίας. Η εύθραυστη ισορροπία της κλονίζεται. Ξεκινάει ένα ξέφρενο αγώνα δρόμου, με κίνδυνο να μην τα καταφέρει.

Με πρωταγωνίστρια τη Λορ Καλαμί και βραβεία σκηνοθεσίας και ερμηνείας στο τμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας 2021, αλλά και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου 2022.

​Δωμάτιο 108

Ένας πολιτικός κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του που βρέθηκε νεκρή. Eνα βράδυ, στο δωμάτιο 108 του ξενοδοχείου τους. Είναι αθώος ή ένοχος; Κανείς δεν ξέρει. Και ίσως να μην ξέρει και ο ίδιος.

Η ταινία του Στεφάν Στρεκέρ είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, μία υπόθεση που συγκλόνισε το Βέλγιο πριν από μερικά χρόνια και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μία δραματική ιδιωτική ιστορία γίνεται δημόσια όταν μεγεθύνεται από τους προβολείς των media και το ενδιαφέρον του κοινού.

Παίζουν Ζερεμί Ρενιέ, Αλμά Χοδορόφσκι, Εμανουελ Μπερκό.

​Οι Πικροδάφνες

Mια βόλτα στην νυχτερινή Αθήνα μέσα από τα μάτια της Μπέτυς Βακαλίδου, της Εύας Κουμαριανού και της Πάολας Ρεβενιώτη.

Η ταινία της τρανς ακτιβίστριας Πάολα Ρεβενιώτη έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

​100% Λύκος

Ο Φρέντι Λούπιν θα ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος, εάν δεν ήταν απόγονος μιας οικογένειας λυκανθρώπων! Αντί όμως για λύκο, μεταμορφώνεται σε ένα φουντωτό σκυλί κανίς! Θα καταφέρει να αποδείξει τελικά πως είναι 100% λύκος;

Μία διασκεδαστική ταινία κινουμένων σχεδίων για έναν όχι και τόσο συνηθισμένο έφηβο που βρίσκει τον -σκυλίσιο- εαυτό του κάτω από τις πιο παράξενες συνθήκες. Μία απολαυστική περιπέτεια που θα διασκεδάσει τα παιδιά με το χιούμορ της και τα μηνύματα της για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή.