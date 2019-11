Νέες ταινίες: «Δόκτωρ Υπνος», «Δυστυχώς Απουσιάζατε» και «Zombieland: Διπλή Βολή»

Περιγραφή

Εξακολουθώντας να φέρει το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη ως παιδί στο ξενοδοχείο Overlook, ο Νταν Τόρανς προσπαθεί να βρει την εσωτερική του ηρεμία. Όμως αυτή «διαλύεται» όταν συναντά την Άμπρα, μία θαρραλέα έφηβη που διαθέτει ένα υπερφυσικό χάρισμα, γνωστό ως ”λάμψη”. Η Άμπρα συνειδητοποιεί αμέσως ότι ο Νταν έχει την ίδια υπερφυσική δύναμη με εκείνη, τον αναζητά, ζητώντας απελπισμένα τη βοήθειά του προκειμένου να πολεμήσει την ανελέητη Rose the Hat, αρχηγό της συμμορίας μεταφυσικών δολοφόνων The True Knot, που αναζητούν ανθρώπους προικισμένους με υπερφυσικές ιδιότητες, προκειμένου να «καταναλώσουν» την αύρα τους και να γίνουν αθάνατοι.

Δημιουργώντας μια απρόσμενη συμμαχία, ο Νταν και η Άμπρα ξεκινούν έναν αγώνα ζωής και θανάτου εναντίον της Rose the Hat. Η αθωότητα και το χάρισμα της Άμπρα, αναγκάζουν τον Νταν να χρησιμοποιήσει, για πρώτη φορά με τέτοια ζέση τις δικές του δυνάμεις, ν’ αντιμετωπίσει τους φόβους του, αλλά και να ξαναζωντανέψει τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Σκηνοθεσία: Μάικ Φλάναγκαν

Πρωταγωνιστούν οι: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Ρεμπέκα Φέργκουσον, Κάιλι Κάραν

Διανομή: Tanweer

