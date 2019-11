«Fantastic Beasts»: Πράσινο φως για τα γυρίσματα της τρίτης ταινίας

Μετά την πολύμηνη καθυστέρηση στην παραγωγή της τρίτης ταινίας «Fantastic Beasts», η Warner Bros ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα του επόμενου κεφαλαίου στο spinoff του «Χάρι Πότερ», θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2020 στο Ριο Ντε Τζανέιρο στην Βραζιλία.

Η παραγωγή αναμενόταν να ξεκινήσει στις αρχές του 2019, αλλά πήγε πίσω λόγω της όχι και τόσο μεγάλης επιτυχίας - όσον αφορά τις εισπράξεις - της δεύτερης ταινίας, «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Η ταινία έκλεισε το box office με 650 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το «Fantastic Beasts» από την αρχή ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει σε πέντε κινηματογραφικά κεφάλαια, όμως σύμφωνα με το Variety, το γεγονός ότι η σειρά ταινιών έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει όχι και τόσο ενθαρρυντικά σημάδια μόνο με την κυκλοφορία δυο ταινιών, έχει προκαλέσει ανησυχία.

Η πρώτη ταινία, «Fantastic Beasts and Where To Find Them», είχε μεγάλη επιτυχία το 2016, κερδίζοντας περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Το στούντιο παραγωγής Warner Bros ξόδεψε σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή των δυο πρώτων ταινιών. Η τρίτη και ακόμα άτιτλη ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 2021, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την πρώτη και τρια χρόνια μετά το σίκουελ. Ο βετεράνος των ταινιών «Χάρι Πότερ» Ντέιβιντ Γέιτς, θα επιστρέψει για την σκηνοθεσία της τρίτης ταινίας. Ο Εντι Ρέντμεϊν πρωταγωνιστεί ως Νιούτ Σκαμάντερ στη σειρά που διαδραματίζεται πολλές δεκαετίες πριν την ζωή και τις περιπέτειες του δημοφιλούς μάγου Πότερ. Ο Τζουντ Λο υποδύεται τον νεαρό Αλμπους Νταμπλντορ, ενώ ο Τζόνι Ντεπ τον «κακό» Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ. Η Τζέσικα Γουίλιαμς που εμφανίστηκε για λίγο ως καθηγήτρια Γιουλάλι ”Λάλι” Χικς στην δεύτερη ταινία, αναμένεται να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο στο επερχόμενο φιλμ. Ο Στίβεν Κλοβς που έγραψε επτά από τα οκτώ βιβλία «Χάρι Πότερ», συνυπογράφει την τρίτη ταινία μαζί με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Πηγή: Variety