Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Νέο Ψυχικό, η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη Μπαλτά, που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στη Λούτσα, που σόκαρε όλη την Ελλάδα.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του άτυχου νεαρού, που είδε το παιδί της να χάνεται μπροστά στα μάτια της, έφτασε στην εκκλησία μαζί με την κόρη της, η οποία βρισκόταν κι αυτή μπροστά στο τροχαίο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Advertisement

Advertisement

Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στον 24χρονο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα.

Πλήθος κόσμου έχει στείλει στεφάνι στην κηδεία, ανάμεσά τους και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ταφή θα γίνει στο χωριό Παπαδάτες της Αιτωλοακαρνανίας.

Γόνος της επιχειρηματικής οικογένειας με τη σολοταποιία «Leonidas» ο 24χρονος

Ο Σωτηρης Μπαλτάς ήταν δισέγγονος, από την πλευρά της μητέρας του, της οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas».

Ο ιδρυτής της σοκολατοβιομηχανίας Λεωνιδας Κεστεκιδης ήταν ο θείος του πατέρα της μητέρας του.

Ο νεαρός διέμενε στο Βέλγιο όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και είχε έρθει στην Ελλάδα καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του, σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρα του.