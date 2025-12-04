Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 29χρονος οδηγός μετά την απολογία του για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη για το κακό που προκάλεσε και δήλωσε μετανιωμένος. «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να είπε ενώ ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.

Advertisement

Advertisement

Το κατηγορητήριο για το φονικό τροχαίο στη Λούτσα

Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και κατά συρροή.

Ο 29χρονος βρίσκεται σύμφωνα με τον συνήγορό του, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη, καθώς και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Σημειώνεται ότι, ο 29χρονος που βρέθηκε στις αιματολογικές εξετάσεις να έχει οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός οδηγός που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα κατά την οποία σκότωσε τον 24χρονο πεζό.

Αυτή, όπως φαίνεται, από τα εργαστηριακά δείγματα ήταν η δεύτερη φορά που ο 29χρονος είχε κάνει ταυτόχρονη χρήση και ναρκωτικών ουσιών πριν πιάσει τιμόνι. Όπως ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς της Τροχαίας στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ, Dikastiko)