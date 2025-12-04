Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, καθώς καταγράφει τρίτο αυτοκίνητο να παραβιάζει πινακίδα «STOP» δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Σήμερα (4/12) ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα το οποίο στέρησε τη ζωή από έναν 24χρονο πεζό και τραυμάτισε δύο ακόμη άτομα απολογείται σήμερα, μετά την επιβεβαίωση ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης.

Ο 29χρονος οδηγός, που φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, είχε πάρει νέα προθεσμία λόγω της ανάλυσης αίματος που επιβεβαίωσε χρήση αλκοόλ και κοκαΐνης πριν το συμβάν. Παραμένει άγνωστο αν θα υποστηρίξει ότι έκανε ελιγμούς για να αποφύγει το τρίτο όχημα, υπόθεση που εξετάζεται από τους ανακριτές.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

(Με πληροφορίες από pelop.gr)