Το ανακριτικό γραφείο θα περάσει την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, ο 29χρονος που κατηγορείται για το τροχαίο στη Λούτσα, προκειμένου να απολογηθεί μετά και την προθεσμία που έλαβε βάσει του αιτήματος της υπεράσπισής του να μελετήσει πρόσθετα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία.

Σε βάρος του 29χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και κατά συρροή. Ο 29χρονος βρίσκεται σύμφωνα με τον συνήγορό του, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη, καθώς και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Σημειώνεται ότι, ο 29χρονος που βρέθηκε στις αιματολογικές εξετάσεις να έχει οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός οδηγός που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα κατά την οποία σκότωσε τον 24χρονο πεζό. Αυτή, όπως φαίνεται, από τα εργαστηριακά δείγματα ήταν η δεύτερη φορά που ο 29χρονος είχε κάνει ταυτόχρονη χρήση και ναρκωτικών ουσιών πριν πιάσει τιμόνι. Όπως ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς της Τροχαίας στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Όπως προκύπτει από τα βίντεο που έχουν καταγράψει το δυστύχημα είναι σοκαριστικά, καθώς το όχημα φαίνεται να κινείται με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά αρχικά ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια «καρφώνεται» πάνω στην οικογένεια, η οποία έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου της. Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του.