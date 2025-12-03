Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα (3/12) το μεσημέρι ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος που τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (29/11) προκάλεσε θανατηφόρο δυστύχημα στη Λούτσα οδηγώντας υπό την επήρεια κοκαΐνης και αλκοόλ, σκοτώνοντας έναν 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα δύο άτομα.

Ο 29χρονος περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι και έχοντας κουκούλα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο (4/12) το μεσημέρι. Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία ώστε η υπεράσπιση να μελετήσει πρόσθετα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη, καθώς και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα. Αυτή, όπως φαίνεται, από τα εργαστηριακά δείγματα ήταν η δεύτερη φορά που ο 29χρονος είχε κάνει ταυτόχρονη χρήση και ναρκωτικών ουσιών πριν πιάσει τιμόνι.

Όπως ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς της Τροχαίας στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Από την προανάκριση της Τροχαίας και από το οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας των 30 χλμ. στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, με το κοντέρ να δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90 χλμ/ώρα.

(Με πληροφορίες απο ΕΡΤ, dikastiko.gr)