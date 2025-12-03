Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα o 29χρονος οδηγός που το περασμένο Σάββατο παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε δύο γυναίκες στη Λούτσα, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ είχε πάρει και ναρκωτικά: Οι τοξικολογικές, σύμφωνα με πληροφορίες έδειξαν ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης- σημειώνεται πως μετά τη σύλληψή του είχε πει στους αστυνομικούς ότι κατά καιρούς παίρνει κοκαΐνη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου, όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονου της φίλης του, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι.

Όπως προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα. Επίσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν πως είχε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 0,63 ml/l ενώ το όριο είναι στα 0,50.