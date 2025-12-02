Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές για τον 29χρονο οδηγό που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον κεντρικό της Λούτσας και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη, γόνο επιχειρηματικής οικογένειας, που ήρθε στην Ελλάδα από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του.

«Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καν δίπλωμα καταρχάς. Δεν ήταν δηλαδή δικό του το αμάξι. Μπορεί να ήταν κάποιου φίλου του. Γιατί ούτε η μητέρα του ήξερε από πού το πήρε. Αυτό που ξέρω είναι ότι με τους φίλους του πάντα τρέχανε. Ερχόντουσαν και τον παίρνανε, βγαίνανε, επέστρεφε», αναφέρει μία γυναίκα που γνωρίζει προσωπικά τον 29χρονο δράστη.

«Άγριος γενικά, βίαιος προς τους γονείς του. Ακούγαμε συχνά, σχεδόν κάθε μέρα μη σας πω να φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Να τσακώνεται με τους γονείς του κάθε μέρα. Ζητούσε λεφτά. Δανειζόταν κιόλας. Είχε προσπαθήσει να δουλέψει αλλά το άφηνε. Δεν το συνέχιζε ποτέ», περιγράφει η φίλη του 29χρονου.

«Έσπαγε έπιπλα στο σπίτι, πετούσε μαχαίρια από τα νεύρα»

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο 29χρονος που τραυμάτισε επίσης σοβαρά την 21χρονη κοπέλα του θύματος, «είχε πετάξει κι έναν κάδο σκουπιδιών προς μία κατηφόρα από τα νεύρα του. Έσπαγε και έπιπλα στο σπίτι του, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Από τα νεύρα του είχε βγει έξω από το σπίτι του και πέταγε στον αέρα μαχαίρια και έβριζε», υποστήριξε η φίλη του δράστη.

Παράλληλα, η φίλη του 29χρονου ανέφερε ότι με το που ενημερώθηκε για το τροχαίο στην Λούτσα, κατευθείαν το μυαλό της πήγε σε εκείνον, καθώς όπως υποστήριξε δεν υπάρχει άλλο άτομο να τρέχει τόσο πολύ στην περιοχή.

Από την άλλη μεριά, ένας γείτονας του 29χρονου ισχυρίζεται ότι ο δράστης πήγαινε συχνά στην δουλειά του και ζητούσε δανεικά, τα οποία αποπλήρωνε η μητέρα του. «Ήταν γενικά πολύ κακός με όλο τον κόσμο. Δεν σεβόταν καταστάσεις. Είχε κακή συμπεριφορά με πολύ κόσμο» τόνισε ο γείτονας του 29χρονου.

Έλεγε ότι πονάει στο αυτί του

Σύμφωνα με μία γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος, «όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά». Σχετικά με τον 29χρονο που προκάλεσε το τροχαίο, φάνηκε να μην έχει καταλάβει τι έχει προκαλέσει και μάλιστα κοίταζε με «αγωνία» το αυτοκίνητό του για να δει τις ζημιές.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης τού είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά. Δεν τον είδα σε κατάσταση-σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιές έχει πάθει. Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και δεν τον είδα να έχει καταλάβει τι είχε μόλις κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.