Η σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου που έχει ήδη κερδίσει πανηγυρικά το στοίχημα της τηλεθέασης, βασίζεται στην τουρκική σειρά «Χίλιες και μία νύχτες» που για τρεις σεζόν είχε καθηλώσει το γυναικείο, κυρίως, κοινό της Τουρκίας με ποσοστά που άγγιζαν τότε το 70%.

Η μεγάλη επιτυχία της σειράς με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, που είναι ζευγάρι και στη ζωή, όπως ακριβώς είχε συμβεί με τους Τούρκους πρωταγωνιστές του Binbir Gecer (ο αυθεντικός τίτλος) έχει ήδη ανεβάσει κατά πολύ τις πιθανότητές της να πάρει έγκριση και για την επόμενη σεζόν.

Σκληρές αλήθειες που πληγώνουν, καθώς βγαίνουν στην επιφάνεια καταπιεσμένα συναισθήματα και τραύματα του παρελθόντος. Κάποιοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και προ των ευθυνών τους, ενώ άλλοι ζουν ονειρεμένες στιγμές, λίγο πριν ξεσπάσουν νέες «καταιγίδες».

Ο εγκλωβισμός του Σταύρου (Τάσος Ιορδανίδης) και της Αρετής (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) στο ασανσέρ της εταιρείας προκαλεί νευρικότητα στον Οδυσσέα (Δημήτρης Λάλος), κάνοντας τον Σταύρο να πάρει μία γενναία απόφαση. Η Κατερίνη (Φιλαρέτη Κομνηνού) έρχεται αντιμέτωπη με σκληρές αλήθειες, που δεν περίμενε να ακούσει από τον γιο της. Την κατηγορεί πως τόσα χρόνια τον ταύτιζε με τον πατέρα του κι ήταν ψυχρή και απόμακρη μαζί του.

Ο Νταγιάννος έρχεται κοντά με τη Μαρίκα, χαρούμενος με το σχέδιο του να πλευρίσει τον Πωλ, μέσω έμπιστου ανθρώπου του. Στόχος, το μερίδιο των μετοχών του στην ERGAN. Η Μίνα εξομολογείται στην ξαδέλφη της, Ζέτα, ότι είναι έγκυος. Η Αρετή προσπαθεί να προσεγγίσει το γιο της, ο οποίος φανερά ζηλεύει την οποιαδήποτε επικοινωνία της με τον Οδυσσέα και δεν τον θέλει κοντά τους.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Η Αρετή (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) πέφτει θύμα των gossip sites

Η αρνητική απάντηση του Σταύρου στον Ζαμπετάκο για συνεργασία θα ανοίξει καινούργια μέτωπα, όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με την Greek mafia που κρύβεται πίσω του. Παράλληλα, ο Οδυσσέας πλέει σε πελάγη ευτυχίας· η Αρετή αρχίζει να παραδίνεται στον έρωτά του. Ένα φιλί κι όλα αλλάζουν. Η χαρά του όμως, δεν θα κρατήσει για πολύ.

Μια φωτογραφία τους κάνει τον γύρο των κουτσομπολίστικων sites και φέρνει «σεισμό» αντιδράσεων. Εν τω μεταξύ, η Μίνα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της, ακροβατώντας ανάμεσα σε συναίσθημα και λογική. Από την άλλη, η Ελένη ζει μια νύχτα πάθους με τον Σταύρο, στο κότερο του. Κι η Αρετή, χωρίς να το ξέρει, καλείται να αντιμετωπίσει καινούργιες περιπέτειες.

Η Κατερίνη ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα για τη φωτογραφία με την Αρετή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η Αρετή δέχεται έμμεσες απειλές από ανταγωνιστές της εταιρείας και την φέρνουν σε θέση άμυνας.

Η Ελένη «πετάει στα σύννεφα» μετά από τη νύχτα που πέρασε με τον Σταύρο και ο Πετράκης επισκέπτεται για πρώτη φορά το σπίτι της γιαγιάς του, κάτι που δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην Άσπα και τεράστια συγκίνηση στον Νταγιάννο. Η Μίνα αποφασίζει να κάνει τον Σάββα να ζηλέψει, ενώ ο Πωλ ενθουσιάζεται όταν συναντιέται με την Μιρέλλα στην ERGAN και μαθαίνει ποια είναι…