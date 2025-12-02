«Καλό χειμώνα λοιπόν να έχουμε με υγεία και καλοσύνη!» έγραψε ο Δημήτρης Λάλος στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στο Instagram του μαζί με τη σύντροφο και συμπρωταγωνίστριά του στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο». Οι δυο ηθοποιοί που ήρθαν πιο κοντά και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Σασμός» είναι κυριολεκτικά αχώριστοι, αφού εκτός από την τηλεόραση έχουν μοιραστεί και την ίδια θεατρική σκηνή.

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά από την άνοιξη του 2024, όταν ανακοινώθηκε ότι η Μαριλίτα Λαμπροπούλου παίρνει διαζύγιο από τον ηθοποιό Γιάννη Νταλιάνη μετά από 18 χρόνια γάμου, ενώ λίγο καιρό πριν είχε γίνει γνωστό ότι ο Δημήτρης Λάλος έπαιρνε διαζύγιο από την Ελένη Μαυρίδου- το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2017 και έχουν αποκτήσει μία κόρη.

Λίγους μήνες μετά τον χωρισμό τους η Ελένη Μαυρίδου έγινε ζευγάρι με τον Γιάννη Τσορτέκη– η σχέση τους σύμφωνα με πληροφορίες μετράει ήδη έναν χρόνο- αν και κανένας από τους δύο δεν την έχει επιβεβαιώσει επίσημα.

Ο Γιάννης Τσορτέκης με την Έλενα Μαυρίδου.

Το βράδυ της Δευτέρας, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στην επίσημη πρεμιέρα την παράστασης «Ταρτούφος» όπου εκείνη υπογράφει τη σκηνοθεσία και εκείνος πρωταγωνιστεί, ενώ δεν δίστασαν να κάνουν μαζί δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες χωρίς όμως να μιλήσουν για τη σχέση τους.

Αυτή είναι η δεύτερή τους συνεργασία μέσα σε έναν χρόνο, αφού ο 58χρονος Γιάννης Τσορτέκης είχε αφεθεί στα σκηνοθετικά χέρια της Έλενας Μαυρίδου για τις ανάγκες της μονολόγου «Σαρμάντζα» που ανέβηκε στο «Πειραιώς 260» για τέσσερις, μόλις, παραστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

Η Έλενα Μαυρίδου, η Ιωάννα Παππά, ο Γιάννης Τσορτέκης και ο Μάξιμος Μουμούρης στη σκηνή του θεάτρου «Αλκυονίς».

Δημήτρης Λάλος: «Η τέχνη δεν μπορεί ούτε καν να φανταστεί τι μπορεί να σου φέρει η ζωή»

«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η επαφή μας εκτός σκηνής» είχε δηλώσει ο Δημήτρης Λάλος σε κοινή συνέντευξή του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου. «Είμαι ευτυχισμένος, η ζωή είναι ένα όμορφο ταξίδι, ένα δύσκολο ταξίδι, έχει φουρτούνες, έχει λιακάδες, σαν τη θάλασσα. Και όλο λάδι να ήταν, δεν γίνεται» παραδεχόταν λίγο καιρό μετά στη Ναταλία Γερμανού.

«Έχει μια γοητεία. Κανείς δεν μπορεί να σε φτάσει κανονικά για να σε πληγώσει. Το μόνο που μπορεί να μας πληγώσει είναι οι σκέψεις μας. Συμβαίνουν όλα αυτά στον κόσμο και στα social media και λες πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω ουσιαστικά. Για να αλλάξεις τον κόσμο πρέπει να ξεκινήσεις από τον εαυτό σου».