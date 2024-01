Νέες ταινίες: Λίμνη Φάλκον, Οι Χωρικοί, Στοιχειωμένα Νερά

Λίμνη Φάλκον

Οι Χωρικοί

Στοιχειωμένα Νερά

Στην ταινία -που βασίζεται στην ομότιτλη μικρού μήκους του 2014 των Ροντ Μπλάκχερστ και Μπράϊς Μακγκουάιρ- πρωταγωνιστεί ο Γουάιατ Ράσελ (The Falcon and the Winter Soldier) ως Ρέι Γουόλερ, ένας πρώην παίκτης του μπέιζμπολ της μεγάλης κατηγορίας που αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρόωρα από μια εκφυλιστική ασθένεια, ο οποίος μετακομίζει σε νέο σπίτι με την ενδιαφερόμενη σύζυγό του Εύα, που υποδύεται η Κέρι Κόντον (υποψήφια για Όσκαρ στη ταινία Τα πνεύματα του Ινισέριν), την έφηβη κόρη Ίζη (Αμελί Χόφερλ, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) και τον μικρό γιο Έλιοτ (Γκάβιν Γουόρεν, Fear the Walking Dead).