Η ταινία «Wonka» στην κορυφή του αμερικανικού box office

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Aquaman and the Lost Kingdom» με τον Τζέισον Μομόα όπου το δεύτερο Σαββατοκύριακό του συγκέντρωσε 19,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ταινία της Universal Pictures «Migration» βρίσκεται στην τρίτη θέση με 17,2 εκατομμύρια δολάρια.

Την πεντάδα ολοκληρώνουν οι ταινίες «The Color Purple» με 13 εκατ. και το «Anyone But You» με 9 εκατ., ενώ ακολουθεί έκτο το «The Boys in the Boat» του Τζορτζ Κλούνεϊ με 8,3 εκατομμύρια δολάρια.