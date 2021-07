Νέες Ταινίες: «Old», «Η Νονά της Νύχτας» και ακόμη πέντε πρεμιέρες

Ένα μυστηριώδες θρίλερ από τον ευρηματικό Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, δημιουργό ταινιών που σφράγισαν το σύγχρονο σινεμά του φανταστικού, όπως η Έκτη Αίσθηση (The Sixth Sense), ο Άφθαρτος (Unbreakable), Σκοτεινό Χωριό (The Village).

Ο Τζόνι Χούκερ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) είναι ένας μικροαπατεώνας από το Ιλινόις, ο οποίος με τη βοήθεια των φίλων του Λούθερ Κόουλμαν (Ρόμπερτ Ερλ Τζόουνς) και Τζο Ίρι (Τζακ Κίχοου) καταφέρνει να κλέψει στα χαρτιά 11.000 δολάρια από ανύποπτο θύμα. Ο Λούθερ αποφασίζει να παρατήσει τις κομπίνες και συμβουλεύει τον Τζόνι να πάει στο Σικάγο για να συναντήσει τον Χένρι Γκόντορφ (Πολ Νιούμαν) και να τον διδάξει τα κόλπα για μεγάλες κομπίνες.

Δέκα υποψηφιότητες και επτά βραβεία Όσκαρ, μεταξύ αυτών Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Το σενάριο της ταινίας σε σκηνοθεσία Τζορτζ Ρόι Χιλ, έγραψε ο Ντέιβιντ Γουόρντ, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη ζωή των αδελφών Φρεντ και Τσάρλι Γκόντορφ, περιβόητων χαρτοπαικτών, στους οποίους αναφέρεται ο Ντέιβιντ Μορέρ στο βιβλίο του, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, The Big Con: The Story of the Confidence Man.

Παίζουν Πολ Νιούμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Σο.