Η άγνωστη ιστορία πίσω από το λουτρό αίματος του Τσαρλς Μάνσον

Μπορεί η νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» να θεωρείται από τα «γεγονότα» του 72ου Φεστιβάλ Καννών, και να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή talk of the town, υπάρχουν ωστόσο ακόμη δύο ταινίες με το ίδιο θέμα -ή, με φόντο αυτό. Ο λόγος για τις δολοφονίες του διαβόητου serial killer, Τσαρλς Μάνσον (1934 - 2017) που επανέρχονται στην επικαιρότητα ακριβώς πενήντα χρόνια μετά.

Εδώ και μισό αιώνα, η «σκιά» του Μάνσον πλανάται πάνω από το Χόλιγουντ, υπενθυμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τα γεγονότα που σημάδεψαν εκείνο το καλοκαίρι (τον Ιούλιο και τον Αύγουστο) του 1969, όταν ο παρανοϊκός ψευδοπροφήτης, διέπραξε με τη συνδρομή των «οπαδών» του -τη λεγόμενη «οικογένεια»- οκτώ φρικτές δολοφονίες σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στην Καλιφόρνια.