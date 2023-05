Νέες ταινίες: Στα άκρα, Απίστευτο κι όμως αληθινό, Η Μέθοδος Κόμπροματ, Μπάσταρδα

Η Μικρή Γοργόνα

Στα Άκρα

Απίστευτο και όμως Αληθινό

Με σημαντική καριέρα και ως μουσικός, αλλά και ως διευθυντής φωτογραφίας, ο Κουεντίν Ντουπιέ γεννήθηκε στο Παρίσι το 1974. Στα 18 του ανακάλυψε τον κινηματογράφο και αγόρασε το πρώτο του συνθεσάιζερ. Ως Mr Oizo, κυκλοφόρησε το κλασικό κομμάτι «Flat Beat» και άλμπουμ όπως τα Analog Worms Attack, Mustache (Half a Scissor) και Lambs Anger. Το 2007, σκηνοθέτησε, γύρισε, μόνταρε και έγραψε τη μουσική για το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του, με τίτλο Steak. Ακολούθησαν οι ταινίες Rubber, Wrong, Wrong Cops, Reality , Keep an Eye Out, Deerskin και Mandibles που προβλήθηκαν στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ.